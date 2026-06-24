Marcelo Bielsa recupera a referente para el crucial duelo ante España que define la clasificación de Uruguay en el Mundial

La selección de Uruguay se juega el todo por el todo en la tercera jornada del Grupo H. Y es que tras empatar de forma consecutiva contra Arabia Saudita y Cabo Verde, el combinado charrúa quedó bastante complicado y su clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026 es una incertidumbre. De hecho, para tener opciones, tienen que sacar un resultado positivo frente a España, que viene encendida de la mano de Lamine Yamal.

Justamente, para plantarle cara a los ibéricos, el equipo que dirige Marcelo Bielsa necesita dar un paso adelante en cuanto funcionamiento y, si es posible, contar con los mejores jugadores a disposición.

Por ello, la inminente recuperación de un futbolista clave que no había podido disputar ni un solo minuto hasta el momento es visto con buenos ojos. Según información que surge desde Norteamérica, el entrenador rosarino pudo integrar a los entrenamientos a José María Giménez, referente y capitán que había estado aquejado por un esguince de alto grado en el tobillo derecho que arrastraba desde la temporada con el Atlético de Madrid.

En Uruguay esperan contar con José María Giménez para el crucial duelo ante España en el Mundial. Foto: @Uruguay (X).

El central apareció en el video que publicó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), practicando junto a sus compañeros con ejercicios físicos y manejo del balón. En caso de ganar un lugar como titular, desplazaría a Sanabria y Matías Olivera pasaría a ser lateral izquierdo, tal como cumple en el Napoli de Italia.

A pesar de que venga mermado físicamente, desde el país oriental ya se aventuran a incluirlo en la oncena inicial. Esto se debe a que no han podido contar con piezas claves del esquema durante el certamen. Cabe remarcar que Ronald Araújo, central del Barcelona, no ha dicho presente ni un solo minuto por la lesión que tiene desde su etapa en el equipo culé. Lo mismo ocurre con Giménez, que no pudo estar en el tramo final de los colchoneros.

En contraparte, los referentes que sí han jugado, tampoco han dado cuenta de su calidad. Sin ir más lejos, Federico Valverde ha brillado por su ausencia y ha exhibido un nivel diametralmente distinto al que muestra recurrentemente en el Real Madrid. Ocurre algo similar con Darwin Núñez, que era la gran esperanza de gol y no todavía no registra ningún aporte de cara al arco rival.

Un párrafo aparte merece Fernando Muslera que, en su rol de histórico, ha tenido un Mundial para el olvido. El longevo golero ha concedido tres anotaciones, siendo el culpable directo en dos de ellos. Contra los árabes, por ejemplo, dio un rebote tras un cabezazo y derivó en la cifra de Abdulelah Al-Amri. Ahora, con los caboverdianos, protagonizó un fallo compartido con Matías Olivera y sufrió un gol de larga distancia al quedar mal parado en la salida.