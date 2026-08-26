El llamado que hizo Meta a Google y TikTok tras millonario pago para finalizar juicio por daño de redes sociales en adolescentes

Este miércoles se anunció el acuerdo alcanzado por Meta para el pago casi US$ 17.000 millones para poner fin al juicio por presunta violación a la Ley Federal de Protección a la Privacidad Infantil en Internet.

Concretamente, 29 estados acusaron a la empresa de Mark Zuckerberg de crear un modelo de negocio basado plataformas diseñadas para ser adictivas, alimentando la crisis de salud mental. Además, se le acusó de haber mentido a los usuarios sobre la seguridad de la plataforma y reunir de forma ilegal datos personales de menores de edad sin notificar a sus padres.

Al monto que deberá pagar se suman una serie de medidas para restringir el acceso de usuarios adolescentes a sus plataformas.

Tras el acuerdo, Meta informó a través de un comunicado que es fundamental “garantizar que los adolescentes tengan una experiencia segura y productiva en nuestras plataformas”, por lo que espera “establecer un nuevo estándar en la industria”.

En ese contexto, Meta llamó a TikTok y YouTube, propiedad de Alphabet (Google), a sumarse a políticas que restrinjan el acceso para menores de edad a las plataformas.

“Si bien este es un paso importante, lo cierto es que los adolescentes cambian constantemente entre decenas de aplicaciones al día. Todas las plataformas deberían empoderar a los padres y apoyar a los adolescentes implementando las mismas medidas, porque sabemos que cuando se restringe el uso de una aplicación, los adolescentes simplemente cambian a otra ”, dijeron.

Cómo un histórico juicio podría obligar a Mark Zuckerberg a vender Instagram. Foto: archivo.

“Para que se produzcan avances significativos, instamos a TikTok y YouTube a que se unan a nosotros y a los fiscales generales estatales para adoptar esta nueva norma, a fin de garantizar que los adolescentes utilicen las redes sociales de forma sana y responsable”, agregaron.

Cabe señalar que como parte del acuerdo, Meta sólo tendrá que desembolsar el 70% de la compensación acordada si consigue que sus competidores apliquen las medidas restrictivas para menores y accedan a pagar a los estados demandantes US$ 5.300 millones.

En caso de que las plataformas no accedan, meta pagará también el otro 30% del acuerdo.

Detalles del pago

Según el mismo comunicado entregado por Meta, el pago se distribuirá en cuotas anuales de 10 años para los estados participantes en la demanda.

Aunque los recursos podrán usarse para cualquier prioridad de cada estado, se espera que estos se dediquen a financiar iniciativas de seguridad en línea para jóvenes.

La empresa también aclaró que prevén un gasto legal de aproximadamente US$10 mil millones que se verá reflejado en el tercer trimestre de 2026, el cual no estaba contemplado en el rango de gastos presentado en la teleconferencia de resultados del segundo trimestre.