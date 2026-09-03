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    ¿Burla para Colo Colo? El enigmático mensaje de Marcelo Díaz

    En el momento más álgido de la polémica entre albos y azules por la sanción a Javier Correa, el volante azul opta por una llamativa imagen.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Marcelo Díaz. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La polémica entre Colo Colo y la U por la sanción a Javier Correa está en su punto más álgido. Los albos arden por la sanción al delantero argentino, quien recibió dos fechas de suspensión por el grosero gesto que realizó en plena celebración por la victoria en el Superclásico en el Estadio Nacional.

    Lo que más molesta en Macul es que el castigo haya derivado de una acción concreta de su archirrival: la denuncia que interpuso en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, cuya Primera Sala determinó el castigo para el transandino.

    ¿Burla para Colo Colo? El enigmático mensaje de Marcelo Díaz

    Mientras Aníbal Mosa criticó el dictamen con dureza y Correa recurrió a un sarcasmo para referirse a la situación que lo vuelve a afectar (antes purgó tres partidos por emprenderlas contra el juez Nicolás Gamboa), Marcelo Díaz recurre a un enigmático mensaje, que perfectamente puede atribuirse a la encendida contingencia.

    En una story en Instagram, el mediocampista recurrió a una peculiar forma: una botella de vino y una copa a su lado. ¿La particularidad? En la etiqueta del envase se lee su marca, que se presta para todo tipo de interpretaciones: Alboroto.

    El posteo de Marcelo Díaz. Christian Andres Gonzalez Arancibia

    El margen para la doble lectura se incrementa con otra particularidad. La R del centro de la palabra está invertido, lo que surgiere la posibilidad de separar la palabra en dos y transforma la alusión al equipo de Macul en evidente.

    El ejemplo

    Díaz fue mencionado en la defensa de Correa que los albos realizaron ante la primera instancia de la corte deportiva. En el Superclásico de 2011, el mediocampista realizó un gesto de connotación sexual ante los aficionados albos. Ese encuentro se disputó en el Estadio Nacional

    Sin embargo, la sanción fue menor. Carepato recibió un partido de inhabilitación. El volante ofreció disculpas públicas. “Me sacaron una foto en un momento de éxtasis, de euforia y de fervor. No suelo reaccionar así y quisiera pedir disculpas a todos los que se sientan involucrados, especialmente a los hinchas, ya que situaciones como estas no ayudan en nada. Me retracto, fue un error”, declaró en la radio Cooperativa.

    Sin ir más lejos, en el último Superclásico, Díaz también tuvo una conducta reprochable: posó junto a un lienzo que contenía una imagen que lo muestra aplicándole un golpe a Esteban Pavez, entonces capitán albo.

    Más sobre:Marcelo DíazLa UUniversidad de ChileJavier CorreaColo ColoFútbolFútbol Nacional

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