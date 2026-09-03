Fiscalía Centro Norte abre investigación por posibles delitos informáticos vinculados a Fernando Cerimedo en Chile

Finalmente la Fiscalía Metropolitana Centro Norte decidió abrir una investigación respecto a la eventual participación e intervención del asesor argentino Fernando Cerimedo en campañas políticas en Chile.

Y es que hace unos días, el fiscal nacional Ángel Valencia había adelantado en una entrevista radial con ADN que la fiscalía encabezada por el persecutor Francisco Jacir sería la que determinaría si correspondía iniciar o no una investigación sobre el caso.

Así las cosas, Jacir determinó iniciar la investigación para concluir si ocurrieron o no delitos. Para ello, entregó el caso a la Fiscalía Local Santiago Centro, encabezada por Macarena Cañas.

La denuncia surgió por parte del diputado socialista Juan Santana, quien denunció eventuales delitos de amenazas, delitos informáticos y posible asociación delictiva.

“La novedad de esta denuncia es que estamos incorporando dos delitos del Código Penal, particularmente amenazas por la situación que afectó a una compatriota chilena y asociación ilegítima. Además, hemos señalado una eventual infracción a la ley por la publicación de sus datos personales. Estas mismas cuentas fueron utilizadas durante la campaña de José Antonio Kast, entre otras cosas, para cuestionar la salud de la entonces candidata presidencial Evelyn Matthei”, explicó sobre la acción Santana.

El caso surgió tras la detención en Bolivia de Cerimedo, luego que fuese acusado por femicidio frustrado en contra de su expareja, Nadia Beller. La víctima del ataque, entre otras declaraciones, señaló que Cerimedo era cercano al Presidente José Antonio Kast y que había colaborado en su campaña.

Denuncia que rechazó el mismo Kast esta semana en una entrevista con Radio Cooperativa: “En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor; el gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor”.

Mientras tanto, desde la oposición han criticado los posibles vínculos de Cerimedo con representantes del actual oficialismo y levantaron una comisión especial investigadora para recabar todos los antecedentes al respecto, la que fue aprobada el miércoles por la Cámara de Diputados.

De hecho, el impulsor de aquella iniciativa, el diputado José Montalva (PPD), valoró la determinación de la fiscalía.

“En Chile, las instituciones deben funcionar, y cuando hay antecedentes de que se pudo haber vulnerado de alguna manera nuestra democracia, es obligatorio no mirar para el lado. La democracia no se cuida sola. En Chile, las instituciones deben funcionar, y celebro que la Fiscalía, como siempre, haga su trabajo”, remarcó el parlamentario.