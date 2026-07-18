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    Encuentran sacos con cabezas de caballo durante trabajos en red de alcantarillado de Puente Alto

    El hallazgo se produjo durante trabajos de desobstrucción de efectivos de Aguas Andinas en medio del sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana. La sanitaria advirtió que este tipo de elementos compromete el funcionamiento de la infraestructura.

    Por 
    Luis Cerda

    En medio de las intensas lluvias que afectan a la Región Metropolitana, equipos de Aguas Andinas encontraron sacos con osamentas de caballo al interior de un colector de la red de alcantarillado en la comuna de Puente Alto, mientras realizaban labores de desobstrucción.

    El subgerente de Operaciones de Aguas Andinas señaló que “en medio de trabajos de obstrucción de la red de alcantarillado en la zona sur de la ciudad, al despejar un colector de aguas servidas de 500 mm, nuestros equipos se encontraron con sacos con cabezas de caballo en su interior”.

    La sanitaria indicó que las labores de despeje continúan, ya que durante episodios de lluvias como el actual el sistema de alcantarillado recibe aguas lluvias que terminan saturando los colectores destinados a su conducción, infraestructura que no es operada por la compañía.

    Asimismo, el ejecutivo advirtió que “lamentablemente, este tipo de hallazgos deja en evidencia una irresponsable conducta que afecta gravemente el funcionamiento de una infraestructura esencial, sobre todo durante eventos climáticos como los que enfrentamos”.

    En esa línea, agregó que “la red está sumamente presionada y exigida producto de los inusuales volúmenes de precipitaciones que colapsan los colectores de agua de lluvia, los que no son operados por Aguas Andinas”.

    La empresa informó que durante este año ha retirado más de 2.000 toneladas de residuos desde las redes de alcantarillado de Santiago como parte de su plan preventivo y reiteró el llamado a la comunidad a no arrojar elementos que puedan obstruir la red y a abstenerse de abrir las tapas de las cámaras ubicadas en la vía pública.

    Más sobre:Sistema frontalAguas AndinasPuente Alto

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