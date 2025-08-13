SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

¿Qué pasa con Antony? La tensión entre el Betis y el Manchester United remece el mercado del equipo de Pellegrini

El elenco verdiblanco quiere seguir contando con el brasileño de cara a la temporada entrante, sin embargo, el cuadro británico no ha cedido en sus pretensiones económica.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
¿En que está Antony? La tensión entre el Betis y el Manchester United que ha marcado el mercado del equipo de Pellegrini. . Por AFP

El futuro de Antony atraviesa horas decisivas. De acuerdo a lo informado por medios europeos, Manchester United, cansado de la falta de avances en el mercado, ha transmitido al extremo brasileño que, si no acepta esta semana una de las ofertas que maneja el club, pasará los próximos meses fuera de las convocatorias, al menos hasta enero. Entre las propuestas, además de un equipo de la Premier League que lleva semanas insistiendo, figura un conjunto del mercado saudí con capacidad para asumir un traspaso millonario.

El delantero, sin embargo, mantiene una postura firme: su deseo es seguir en el Betis de Manuel Pellegrini, donde ha encontrado continuidad, protagonismo y un entorno ideal para relanzar su carrera en un año clave, con un Mundial en el horizonte. Para el Ingeniero, la llegada del atacante formado en el Sao Paulo fue un elemento fundamental en el alza que tuvo en la segunda parte de la temporada 2024-25, marcada por el subcampeonato de la Conference League.

El problema radica en la distancia económica entre clubes. El Betis, con su límite salarial prácticamente agotado, presentó una propuesta que incluye una cesión inmediata con opción de compra obligatoria en junio de 2026 por el 50% de los derechos del jugador. El Manchester United, que necesita ingresos directos para no comprometer el cumplimiento de las Reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR), exige 40 millones de euros por la venta, una cifra que en Heliópolis consideran inasumible. Menos con el reciente fichaje de Nelson Deossa.

Antony fue fundamental en el alza del Betis en la segunda parte de LaLiga 2024-25.

En Inglaterra, medios aseguran que el United no contempla aceptar fórmulas que no impliquen un pago importante en este mercado. La directiva de Old Trafford entiende que un traspaso inferior podría suponer un perjuicio contable, más aún tratándose de un fichaje que en su día fue de alto coste. Por eso, la estrategia pasa por presionar a Antony para que valore las otras ofertas sobre la mesa.

En el Betis, en cambio, la consigna es clara: no se alterará la planificación financiera para cerrar la operación. “Ambas partes quieren que esté aquí esta temporada. Cada día que pasa nos permite soñar con que esté aquí. Si Antony está aquí, es porque los números cuadran. Lo más importante es la sostenibilidad del club; no podemos hacer ninguna locura”, declaró Manu Fajardo, director deportivo, al ser consultado por la prensa.

Fajardo, además, reconoció que la operación sigue viva, aunque condicionada a que los parámetros económicos encajen con el presupuesto previsto. “Está bien pensar en grande, pero también hay que mantener los pies en el suelo. Si no firma con un club, todavía hay opciones, pero el trato se llevaría a cabo dentro de los parámetros que hemos presupuestado”, señaló. El cierre de mercado es en tres semanas.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol InternacionalBetisReal BetisManuel PellegriniAntonyManchester UnitedLaLigaPremier League

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Recortar la tasa de interés a 4,75% era “la única opción plausible”

¿Por qué Donald Trump pidió la renuncia del economista jefe de Goldman Sachs?

Martínez califica como un “error” las dos listas parlamentarias aunque dice respetar decisión del FRVS y AH

PS rechaza cambio de nombre de avenida en San Miguel: “No opacará en absoluto el legado, el ejemplo y el coraje de Salvador Allende”

EEUU sospecha que Rusia hackeó el sistema de los tribunales federales que administra registros “altamente sensibles”

Deuda de EE.UU. llega a un nivel inédito y es tan grande que supera la suma del PIB de China y toda la Eurozona

Lo más leído

1.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

4.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

5.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Inédito registro: captan a un gato andino en plena cacería

Inédito registro: captan a un gato andino en plena cacería

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Servicios

Temblor hoy, miércoles 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

Martínez califica como un “error” las dos listas parlamentarias aunque dice respetar decisión del FRVS y AH
Chile

Martínez califica como un “error” las dos listas parlamentarias aunque dice respetar decisión del FRVS y AH

PS rechaza cambio de nombre de avenida en San Miguel: “No opacará en absoluto el legado, el ejemplo y el coraje de Salvador Allende”

Democracia Viva: Fiscalía cierra investigación, pero mantiene en suspenso situación de Jackson, Crispi y Martínez

Recortar la tasa de interés a 4,75% era “la única opción plausible”
Negocios

Recortar la tasa de interés a 4,75% era “la única opción plausible”

¿Por qué Donald Trump pidió la renuncia del economista jefe de Goldman Sachs?

Deuda de EE.UU. llega a un nivel inédito y es tan grande que supera la suma del PIB de China y toda la Eurozona

EEUU sospecha que Rusia hackeó el sistema de los tribunales federales que administra registros “altamente sensibles”
Tendencias

EEUU sospecha que Rusia hackeó el sistema de los tribunales federales que administra registros “altamente sensibles”

Estos son los 4 restaurantes de Lima que destacan entre los 50 mejores del mundo

Con sabor a terremoto y Fiestas Patrias: así es la nueva cerveza lanzada por LOA y NotCo

¿Qué pasa con Antony? La tensión entre el Betis y el Manchester United remece el mercado del equipo de Pellegrini
El Deportivo

¿Qué pasa con Antony? La tensión entre el Betis y el Manchester United remece el mercado del equipo de Pellegrini

“Paulo Santo”: en Argentina se encomiendan a la presencia de Díaz en River Plate de cara a la Copa Libertadores

“No es seguro que ganemos”: exdirigente de la federación rusa advierte sobre la jerarquía de la Selección Chilena

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza
Cultura y entretención

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

“¿Quién crees que es esa persona?”: la misteriosa aparición de David Bowie en el universo de Twin Peaks

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

Las autoridades de Gaza cifran en más de 61.700 los muertos por la ofensiva israelí
Mundo

Las autoridades de Gaza cifran en más de 61.700 los muertos por la ofensiva israelí

China asegura que ha “expulsado” a un destructor militar de EEUU tras una incursión “ilegal”

El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos