El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Independiente por la Copa Sudamericana

El equipo de Gustavo Álvarez salta a la cancha en los octavos de final del certamen subcontinental.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Independiente por la Copa Sudamericana. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Este miércoles la U e Independiente se enfrentarán por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El elenco azul goleó a Unión Española durante el último fin de semana. En la fase anterior del certamen subcontinental, la ronda de playoffs, eliminó a Guaraní.

El Rojo, por su lado, fue líder del Grupo A, por lo que clasificó directo a la ronda de los 16 mejores.

A qué hora ver U. de Chile vs. Independiente

El partido de U. de Chile vs. Independiente es este miércoles 13 de agosto, a las 20.30 horas.

Dónde ver a U. de Chile vs. Independiente

El partido de U. de Chile vs. Independiente se transmite por DSports.

El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.

