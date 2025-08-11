Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Independiente por la Copa Sudamericana
El equipo de Gustavo Álvarez salta a la cancha en los octavos de final del certamen subcontinental.
Este miércoles la U e Independiente se enfrentarán por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El elenco azul goleó a Unión Española durante el último fin de semana. En la fase anterior del certamen subcontinental, la ronda de playoffs, eliminó a Guaraní.
El Rojo, por su lado, fue líder del Grupo A, por lo que clasificó directo a la ronda de los 16 mejores.
A qué hora ver U. de Chile vs. Independiente
El partido de U. de Chile vs. Independiente es este miércoles 13 de agosto, a las 20.30 horas.
Dónde ver a U. de Chile vs. Independiente
El partido de U. de Chile vs. Independiente se transmite por DSports.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de DGO.
Lo Último
Lo más leído
2.
4.
Contenidos exclusivos y descuentos especialesDigital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.