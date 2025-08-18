Carlos Palacios vuelve a jugar tras un mes y Boca Juniors corta la peor racha de su historia

Una nueva oportunidad para Carlos Palacios en Argentina. Después de un mes sin fútbol, este domingo volvió a la cancha con la camiseta de Boca Juniors, en la victoria de 3-0 sobre Independiente Rivadavia, en Mendoza, por la quinta fecha del Torneo Clausura transandino.

El exjugador de Colo Colo ha sido blanco de ácidas críticas en el último tiempo al otro lado de la cordillera, cuestionado por su bajo rendimiento, particularmente después del Mundial de Clubes. Entre acusaciones de indisciplina y problemas físicos, el canterano de Unión Española no jugaba desde el 18 de julio, ante Unión de Santa Fe. Luego, en los siguientes dos partidos de Boca (ante Atlético Tucumán, por la Copa Argentina, y Huracán, por el torneo local), no fue citado.

Retornó a la citación ante Racing, el 9 de agosto, pero se quedó en la banca. Hasta que llegó su oportunidad de volver a jugar este domingo, ante los mendocinos. En el 4-4-2 de Miguel Ángel Russo, Palacios jugó abierto por la izquierda. Salió reemplazado en los 70 minutos, por Williams Alarcón.

Después de cuatro meses, el cuadro de la Ribera volvió a ganar. Las anotaciones fueron de Ezequiel Centurión en contra (30′), Exequiel Zeballos (88′) y Alan Velasco (90′). Llevaba 12 partidos sin victorias, la racha negativa más larga de su historia. Por fin el club pudo celebrar en la nueva etapa de Russo, la tercera al mando del elenco presidido por Juan Román Riquelme.

En el resto de la fecha en Argentina, River Plate venció 4-2 a Godoy Cruz, en el Monumental de Núñez. Marcelo Gallardo hizo rotación en los Millonarios, pensando en la Copa Libertadores. Con ello, Paulo Díaz se quedó en la banca. En el Tomba, Bastián Yáñez (ex Unión Española) también fue suplente.