La reflexión de Eduardo Vargas tras anotarte a la U en el Estadio Nacional

Eduardo Vargas está de vuelta. El delantero de Audax Italiano consiguió volver a anotar un gol en la Liga de Primera y lo hizo en el triunfo sobre Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Turboman fue el encargado de registrar el segundo gol de los visitantes, frenando la celebración por hacerlo contra el equipo en el que se transformó en figura, en especial después de haber conseguido la Copa Sudamericana en 2011.

Tras el duelo, el delantero se refirió a lo complicado que les resultó medirse contra la U: “Es un equipo muy duro, difícil. Viene con una confianza tremenda. Hoy hicimos lo que teníamos que hacer, marcamos y valoramos el triunfo”, comentó de entrada en diálogo con TNT Sports.

“Tuvimos conversaciones dentro del equipo y hablamos lo que teníamos que mejorar hoy quedó demostrado”, añadió sobre el resultado que los vuelve a poner de lleno en la pelea por el Chile 2 para la Copa Libertadores.

Sobre el hecho de anotarle a su ex club, Vargas manifestó sentirse “feliz por el gol y la verdad que fue algo muy lindo marcarle a este gran equipo que quiero mucho, que me abrió las puertas”.

“Es algo lindo, extraño”, reconoció. “Pero estoy defendiendo a Audax y voy a dar lo mejor por el equipo que estoy defendiendo”, continuó.

Por último, indicó que aún se está adaptando al ritmo de competencia. “Me estoy sintiendo bien. Agarrando ritmo todavía. Este partido a las 12.30 se siente más. Con los entrenamientos vamos mejorando”, concluyó Eduardo Vargas.