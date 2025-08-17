El particular aviso de Independiente previo a la revancha ante la U: “Hay que hacer trampa; ganar como sea”

Independiente no atraviesa por un buen momento. El Rojo, rival de Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana, lo pasa mal en el plano local. Sumó una nueva derrota ante Vélez Sarsfield y acumula siete partidos sin ganar en todas las competencias. El elenco transandino llegará con dudas al partido de vuelta de este miércoles ante la U.

Los de Avellaneda están obligados a forzar un triunfo para avanzar en el certamen continental. Sin embargo, no han encontrado su mejor fútbol. “Sí, estoy preocupado”, indicó el técnico Julio Vaccari en conferencia de prensa.

El ánimo del entrenador reflejó su impotencia por el mal momento de Independiente. En el cotejo se peleó con Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez. Después, discutió con un periodista. “Vos consideras que me tengo que ir? Tengo contrato hasta 15 de diciembre y hasta esa fecha voy a ser el técnico de Independiente. Tengo la fe y las ganas de seguir. Estuvimos en condiciones peores. Entiendo que lo único que manda es el resultado y sé que es parte del juego. Confío a muerte en mis futbolistas”, le recriminó al comunicador.

El particular mensaje de Vaccari

Vaccari confía en que Independiente puede dar vuelta la llave ante la U. “Este Independiente puede conseguir cosas importantes, estos chicos lo demostraron. Hoy dieron una muestra del corazón que tienen”, señaló.

No obstante, el estratega de 45 años lanzó una serie de comentarios sarcásticos respecto al crucial enfrentamiento con los azules. “El miércoles hay que ganar, porque en el fútbol mandan los resultados. No hay que mejorar nada futbolístico. Hay que ganar, hacer trampa, buscar la manera de meter la pelota como sea en el arco rival, porque no sirve nada todo lo otro”, dijo.

“No sé, meter un gol con la mano, como sea. En el fútbol mandan los resultados. No hay camino, no hay manera, eso no se evalúa. Por lo menos para los entrenadores no hay que evaluarlo, entonces vamos a buscar la manera de ganar como sea”, insistió Vaccari.