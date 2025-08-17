El gol de Felipe Loyola no bastó: Independiente dosifica y vuelve a caer antes de la revancha con la U

Independiente, rival de Universidad de Chile en los octavos de final de la Copa Sudamericana, sumó este sábado una nueva derrota. Esta vez en el ámbito doméstico. Con varios cambios, en el afán de dosificar, el Rojo perdió 2-1 con Vélez Sarsfield, por el Torneo Clausura argentino. Los transandinos no llegarán en su mejor estado de forma a la vuelta contra los azules.

De cara a la competencia internacional, el técnico Julio Vaccari hizo modificaciones. Elementos titulares fueron al banco de suplentes, como Felipe Loyola, Walter Mazzantti, Gabriel Ávalos, Santiago Montiel, Federico Vera, Rodrigo Fernández Cedres y Luciano Cabral. Algunos entraron, otros se quedaron en la suplencia. En esta rotación, se vio beneficiado Pablo Galdames, quien fue titular en el mediocampo del Rojo. Enfrentó a su exclub, en Liniers.

Todos los goles del partido fueron de penal. En los 35′, Dilan Godoy abrió la cuenta para el Fortín. Luego, en el segundo tiempo, se completó el marcador. Se sancionó una pena máxima en favor de Independiente y el chileno Loyola, que ya estaba en el partido, ejecutó en los 76′ para el empate parcial. Luego, en los 84′, con otro penal, Braian Romero anotó el 2-1 para Vélez.

🔝🇨🇱 Felipe Loyola vino desde la banca y mediante lanzamiento penal marcó el empate de Independiente 1-1 ante Veléz Sarsfield. pic.twitter.com/OmVom8rxeW — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) August 17, 2025

Mientras Loyola ingresó en los 62′, en el lugar de Iván Marcone, Cabral se quedó en la banca. En el caso de los locales, Guillermo Barros Schelotto también hizo modificaciones, porque tiene Copa Libertadores (la revancha contra Fortaleza). En ese sentido, Claudio Baeza, titular en el cuadro de la V azul, inició en la suplencia y entró en los 55′. Independiente jugó mucho rato con 10, porque se fue expulsado Kevin Lomónaco.

El Rey de Copas no ha podido ganar en el Clausura argentino. Después de cinco jornadas, es el colista del grupo B con solo dos puntos.

Independiente acumula siete partidos seguidos sin vencer, en todas las competencias. Su última victoria fue el 29 de junio, 2-1 sobre Gimnasia de Mendoza, por la Copa Argentina. El próximo miércoles, en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, enfrentará a la U, con la misión de remontar una desventaja de 1-0. El vencedor de esa llave irá en cuartos de final ante Alianza Lima o la U. Católica de Ecuador.