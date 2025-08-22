Por petición del plantel azul: la U y Everton suspenden el partido en el Estadio Nacional

Los jugadores de Universidad de Chile sufrieron con lo que estaban viviendo sus hinchas en el estadio de Independiente de Avellaneda. La violencia ejercida por la barra brava del cuadro transandino y los maltratos de la policía local, causó conmoción en el plantel pues entre los seguidores habían amigos y familiares de varios de ellos.

Por eso, en Argentina, conversaron con su adiestrador -Gustavo Álvarez- para suspender el entrenamiento regenerativo que estaba programado para ayer en la tarde, tras volar de Buenos Aires a Santiago, y volver al Centro Deportivo Azul este viernes por la mañana.

“Estamos pensando en nuestra gente que está en Argentina, que está herida, y ni siquiera pensamos en lo que viene el fin de semana. Hoy no vamos a entrenar, porque lo más importante es que nuestros compatriotas puedan regresar a su casa y con vida”, anunció Marcelo Díaz. Pero la preocupación no aminoró y los problemas tampoco, porque muchos de sus seguidores aún no logran regresar al país.

Por lo mismo, tras el entrenamiento matinal de este viernes, los futbolistas se reunieron y decidieron iniciar gestiones con la dirigencia para reprogramar su compromiso ante Everton, el cual se debía jugar este domingo a las 15 horas. Y aunque la regencia de Azul Azul prefería que se realizara el encuentro, pues temen que después se queden sin recinto para jugar por el cierre del Estadio Nacional para el Mundial Sub 20, Michael Clark decidió escuchar a los deportistas.

En una charla sincera, Díaz y sus compañeros hablaron con el timonel de la sociedad anónima y le revelaron que aún están pensando en el horror que vivieron en Avellaneda, donde ellos mismos corrieron peligro pues centenares de personas invadieron la cancha y antisociales rompieron todos los vidrios del bus que debía trasladarlos al hotel.

Tras ello, el ingeniero comercial se comunicó con sus pares ruleteros y les contó lo conversado con el plantel. La respuesta en Viña del Mar fue positiva y aunque también rompía su planificación, viajaban este sábado y entrenaban en la capital, decidieron solidarizar y acceder a la reprogramación.

Por lo que una vez que cortaron el teléfono, Clark llamó a la ANFP y también encontró empatía de la regencia del ente rector. “Nuestra institución se encuentra profundamente golpeada por todos los hechos acaecidos,razón por la cual hemos solicitado -respetuosamente- a Everton y la ANFP reprogramar el partidode este domingo. Agradecemos profundamente a ambas instituciones el apoyo y compresión que recibimos”, sostuvo el profesional en un comunicado.