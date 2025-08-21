SUSCRÍBETE
El Deportivo

Marcelo Díaz le pone suspenso al duelo con Everton: “Ni siquiera pensamos en lo que viene el fin de semana”

El capitán de los azules criticó también los dichos del presidente de Independiente, Néstor Grindetti: "A mi parecer, son repudiables".

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Marcelo Díaz llegó junto al plantel de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El rostro de Marcelo Díaz reveló lo mal que lo pasaron en Argentina. El capitán de la U describió cómo vivieron ellos, desde la cancha, los trágicos incidentes que ocurrieron en las gradas del estadio de Independiente y aseguró que hoy no piensan en nada más que en las personas heridas y detenidas que quedaron en el vecino país.

“Estamos obviamente afectados por esta situación, porque no estamos ajenos, es nuestra gente y yo por lo menos siempre digo que cuando vamos a jugar a algún lado somos una comisión, somos un grupo, una familia y cuando alguno sale afectado, creo que nos afecta a todos. Hay obviamente familiares nuestros que estaban en las tribunas, amigos también. Lo que hace que esto haya sido demasiada locura para nosotros”, sostuvo el dueño de la jineta azul.

Luego dejó en suspenso el ánimo propio y de sus compañeros para enfrentar a Everton, este domingo en el Estadio Nacional, ya que su prioridad es ver que sucederá con los hinchas que se quedaron al otro lado de la cordillera. “Estamos pensando en nuestra gente que está en Argentina, que está herida, y ni siquiera pensamos en lo que viene el fin de semana. Hoy no vamos a entrenar, porque lo mas importane es que nuestros compatriotas puedan regresar a su ccasa y con vida”.

Por lo mismo, agradeció que la dirigencia de Azul Azul haya permanecido en Buenos Aires para prestarle apoyo a los heridos y los retenidos en la comisaría de Avellaneda. “Afortunadamente en Argentina se ha quedado parte de nuestra delegación pendiente de todos los hinchas en los hospitales y los que están detenidos también. Ellos están prestando todos los servicios posibles para para que puedan regresar pronto a sus hogares”, expresó.

Presidente de Independiente descarga la culpa en la U tras los incidentes en Avellaneda

Repudió las palabras del presidente de Independiente

Díaz también se refirió a la postura del timonel del cuadro local, Néstor Grindetti, que sólo se refirió a la posibilidad de obtener el triunfo por secretaría tras la desgracia. “Escuchaba declaraciones de su presidente y en vez de preocuparse por la integridad humana de todos los hinchas,se preocupó de cosas futbolísticas y hoy lo más importante es la vida de toods los hinchas. Me parece absolutamente fuera de contexto, a mi parecer, repudiable. Solamente nos tiene que importar la seguridad y salud de todos los hinchas”, lanzó

También comentó que “lo que yo veo es un evento deportivo con muy poca garantía de seguridad. Al final, de hecho, todos los hinchas de Independiente entraron a la cancha, otros entraron a pegarle a nuestros hinchas que se estaban retirando del estadio y que lamentablemente no lo pudieron hacer y son los mayores afectados”.

Por último, el volante concluyó que “la Conmebol, incluso la FIFA, se tendrá que meter. No se lo que habrá sucedido, pero se tomarán cartas en el asunto, se buscará todo tipo de información y se aplicarán las medidas que se deban tomar, pues hubo poca seguridad para todos los que estamos en el estadio”.

