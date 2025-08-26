SUSCRÍBETE
El Deportivo

Matías Dituro no se olvida de la UC: el sentido mensaje del portero por la inauguración del Claro Arena

El ahora guardameta del Elche vivió a la distancia el estreno del remodelado estadio de Universidad Católica.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Matías Dituro celebró la inauguración del Claro Arena. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Universidad Católica vivió una fiesta total el pasado fin de semana. Después de una larga espera la UC pudo estrenar el Claro Arena, en la victoria por 2-0 sobre Unión Española.

Por lo mismo, en las últimas horas el exportero cruzado, Matías Dituro se dio el tiempo en sus redes sociales para referirse a este hito en la historia de los franjeados.

Un estadio acorde a la grandeza de su gente y de una institución ejemplar”, escribió en una historia de Instagram, acompañando el mensaje con una serie de fotografías del espectáculo pirotécnico de la previa y de la bandera con el año de fundación del club.

Felicidades a todos los cruzados, a disfrutar esto que tanto se lo merecen y que se logró con mucho esfuerzo”, agregó más adelante.

El mensaje de Matías Dituro por la inauguración del Claro Arena. pc

Cabe recordar que el ahora portero del Elche estuvo defendiendo la camiseta cruzada entre 2018 y 2023 con un breve paso entremedio en el Celta. En todos esos años alcanzó a defender el arco de los precordilleranos en 159 partidos, dejando el arco en cero en 53 oportunidades y acumulando 14.310 minutos de juego. Así obtuvo cuatro títulos nacionales y dos Supercopa de Chile.

Puntos a mejorar

Tras el encuentro, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, reveló que por momentos no tuvo contener la emoción. “Me quebré varias veces. Boté mis lagrimones. Cuando salió el equipo a la cancha, sentíamos que para esto hicimos todo. Tantos años de trabajo”, apuntó.

También prometió mejoras en las experiencia de cara a los próximos encuentros. “Los balances se están haciendo, por su puesto que hubo situaciones que no funcionaron bien. Hubo temas operativos. Es un estadio que está todavía en puesta en marcha, pero cumplió. El Claro Arena recibió 20 mil personas y salimos con una aprobación para todo el equipo operativo. En los próximos días haremos cuenta de detalles, cosas que hay por mejorar”, añadió.

Aquel duelo también estuvo marcado por la lesión de Fernando Zampedri. Una vez finalizado el encuentro comentó que “esos cinco minutos se van a convertir en una larga historia... siento un tirón, tengo que hacerme estudios, pero para mí estoy desgarrado. Gary se me acerca y me dice que me necesitan para lo que viene. Ahí pensé si cagarme a mis compañeros y jugar desgarrado o dejar atrás los tres años que esperamos para este momento”, reveló el goleador.

“Como se dice en la jerga del fútbol, puse los huevos arriba de la mesa y seguí jugando. Estaba convencidísimo de que iba a hacer el gol. Lo digo con una humildad tremenda. Esperé tres años este momento. Que me pase eso... no lo podía creer. Puede ser que sea por todo lo que vivió esta semana. Uno trata de estar en cada detalle. La trayectoria me hace poner tranquilo, pero hay momentos que a uno lo superan. Tomé la decisión de seguir hasta donde pueda dar y convertí el gol. Estoy orgulloso de lo que hice. Va a quedar en la historia”, complementó.

Lee también:

Más sobre:FútbolMatías DituroUniversidad CatólicaLa UCClaro Arena

