La reacción normal cuando un sorteo empareja al equipo propio con uno de alta dificultad es de preocupación. Pero cuando se trata del Real Madrid, el panorama cambia radicalmente. Los merengues tienen a buena parte de los mejores jugadores del planeta. Y no hay lugar en el mundo en que no se conozca ni se use su camiseta.

Lejos de inquietarse por la posibilidad, los jugadores del Kairat Almaty explotaron cuando se enteraron de que el debut en la fase principal de la Champions League será nada menos que ante el que, por títulos y tradición, es el mejor equipo de la historia.

La locura del Kairat Almaty cuando se enteró de que se cruzaría con el Real Madrid

Apenas el sorteo determinó que ambas escuadras se cruzarían, los jugadores asiáticos explotaron en felicidad. Se trata, sin dudas, de una oportunidad única para exhibirse ante el mundo entero. Los partidos de la Casa Blanca llegan a todos los rincones, cautivando la atención de los fanáticos de todo el orbe.

🚨🇰🇿 | The reaction of Kairat players when they found out they’d play against Real Madrid in Almaty 😭 pic.twitter.com/pQcwnr0LQS — Scout in Eurasia (@scout_eurasia) August 28, 2025

Kazajistán está cerca de China. Su estadio está apenas 275 km de la frontera entre ambos países. Como el límite territorial entre Asia y Europa cruza todo el país, pudo elegir la confederación que integra: optó por la UEFA.

Almaty está pasando los Montes Urales, a mil metros sobre el nivel del mar, lo cual hace que en invierno las temperaturas alcancen valores bajo cero. Su población actual es de alrededor de dos millones de habitantes, siendo la ciudad más nutrida demográficamente del país, incluso por sobre la capital, Astana.