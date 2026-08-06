Alcalde Sichel celebra proyecto del Mineduc que posterga hasta 2040 los SLEP: “Aquí está en juego la esperanza de muchas familias”

Como una “buena noticia” calificó este jueves el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, el proyecto de ley ingresado ayer por el gobierno que ajusta hasta 2040 el cronograma de puesta en marcha de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) pendientes, y que a su vez flexibiliza las exigencias para que los municipios que quieran puedan seguir a cargo de los colegios públicos.

Para conocer los detalles de la iniciativa, esta mañana el alcalde se reunió junto a sus pares de Vitacura, Las Condes, La Reina, Providencia, Colina, Peñaflor, Algarrobo con la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien les entregó los alcances del proyecto de ley.

Al respecto, Sichel destacó positivamente la reunión, indicando que el proyecto contempla “tres cosas que para nosotros son fundamentales”:

Primero, sostuvo, “sentido de urgencia para una reforma que postergue la entrada al SLEP de los municipios y sostenedores que no queremos ingresar y tenemos buenos resultados académicos”.

En segundo punto, indicó, está la flexibilidad del modelo. Es decir, “si un municipio tiene la necesidad de traspasar a los SLEP porque no tiene los recursos financieros o necesita avanzar en esta implementación, lo puede hacer”.

Y lo tercero, “le da tiempo a la reforma hasta el 2040 para poder analizar en serio los impactos que tiene”.

“Desde Ñuñoa lo celebramos por una razón: tenemos los mejores colegios públicos de Chile y no hay nada que nos demuestre hoy día que van a estar mejor en el SLEP. Que nos dé la flexibilidad para seguir administrándolos con exigencias, para nosotros no es más que una buena noticia”, afirmó.

Las sociedades modernas, indicó, “tienen modelos flexibles que permiten que o municipios o sistemas centralizados administren los colegios poniéndole el foco en la calidad y en cómo funciona el sistema”.

En esta línea, el alcalde solicitó al Senado tramitar con rapidez la iniciativa.

“Aquí está en juego la esperanza de muchas familias, el futuro de muchos niños y sobre todo las expectativas de qué va a pasar con ellos en el futuro”, afirmó. “Mientras más rápido salga del Congreso esto, más posibilidades tenemos de darle certezas, seguridad y sobre todo buena educación a los estudiantes de nuestros colegios”.

La iniciativa fue destacaba en esta misma línea por la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, quien también celebró positivamente el proyecto.

“Tener la posibilidad hoy día de que se flexibilicen los requisitos para que los municipios podamos mantener la educación de estos colegios, de estos niños es una excelente noticia”, sostuvo. “Nosotros, por supuesto, vamos a seguir luchando en la comuna de las Condes para que la educación de los colegios se mantenga en nuestra comuna.

En esta línea, la jefa comunal señaló que “nosotros creemos firmemente en la educación pública porque sabemos que generamos muy buena educación, y queremos también seguir reforzando que la idea de una educación pública es necesaria”.