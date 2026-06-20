Alejandra Valenzuela es designada como nueva directora del Centro Cultural La Moneda

El directorio de la Fundación Centro Cultural Palacio La Moneda designó a Alejandra Valenzuela Oyanedel como la nueva directora ejecutiva de la institución.

Valenzuela fue seleccionada tras un proceso en que participaron alrededor de cuarenta postulantes. “En el directorio quedamos muy contentos con el proceso de búsqueda, hecho con gran profesionalismo y rigurosidad. Confiamos en que Alejandra sabrá mantener al Centro Cultural La Moneda como un lugar de encuentro inspirado en icónicas exposiciones nacionales e internacionales, secundada por un equipo de calidad”, comentó Drina Rendic, presidenta del directorio de la Fundación Centro Cultural Palacio La Moneda.

Licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica y magíster en Historia y Gestión Cultural de la Universidad de los Andes, Valenzuela, de 45 años, suma más de dos décadas de trabajo en el cruce entre cultura, gestión pública e internacionalización de proyectos. En su trayectoria aparecen algunos de los hitos más visibles de la circulación cultural chilena en el exterior durante la última década.

Uno de sus primeros hitos fue el diseño y dirección del Programa de Internacionalización del Libro y los Autores Chilenos, impulsado desde el entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Desde ahí articuló una red de trabajo con organismos como ProChile, la Dirac, la DIBAM y Fundación Imagen de Chile, en un esfuerzo por posicionar la producción editorial chilena fuera del país.

Más tarde, Valenzuela fundó y dirigió Hoja Blanca, una agencia especializada en la producción de exposiciones internacionales mediante alianzas público-privadas. Desde ese espacio consolidó una veta más ligada a la circulación de artes visuales y a la gestión de grandes muestras, con proyectos de alta convocatoria. Entre ellos estuvo Exposición pendiente. Orozco, Rivera y Siqueiros, presentada en el Museo Nacional de Bellas Artes y luego itinerada a Buenos Aires, así como Grandes Artistas Latinoamericanos. Colección FEMSA en el propio Centro Cultural La Moneda.

De cara a su gestión, Valenzuela traza algunos de sus objetivos. “Ser una plataforma cultural de alto impacto que dialogue con el mundo desde Chile. Eso significa potenciar la programación internacional mediante co-producciones y alianzas, explorar los nuevos formatos que están transformando los museos del mundo, y construir relaciones con el sector privado y las redes internacionales desde una lógica de colaboración. El CCLM tiene todo para ser un referente ineludible, en Chile y en la región”, señala en declaraciones al sitio web del CCLM.

Valenzuela asume la dirección en un año en que el espacio celebra dos décadas de existencia y comienza a delinear su próxima etapa.