EEUU asegura que más de 55 buques cruzaron el estrecho de Ormuz pese al anuncio de cierre de Irán

EE.UU. asegura que más de 55 buques cruzaron el estrecho de Ormuz pese al anuncio de cierre de Irán

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró este sábado que 55 buques mercantes cruzaron el estrecho de Ormuz, pese al anuncio de Irán de cerrar esa estratégica vía marítima por la supuesta violación del alto al fuego en Líbano.

“El paso seguro a través de esta vía navegable internacional se mantuvo garantizado hoy”, señaló el Centcom en un comunicado, en el que detalló que las embarcaciones transportaban grandes cantidades de carga y más de 17 millones de barriles de petróleo hacia los mercados mundiales.

El organismo estadounidense no hizo una alusión directa al cierre anunciado por Teherán. Sin embargo, sostuvo que las fuerzas de Estados Unidos se mantienen “presentes y vigilantes” en la zona para garantizar el cumplimiento del acuerdo alcanzado con Irán.

Según el Centcom, el nivel de amenaza a la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz se redujo a moderado tras el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, aunque advirtió sobre la presencia de minas y de actividad naval mientras continúan las operaciones de limpieza.

EE.UU. asegura que más de 55 buques cruzaron el estrecho de Ormuz pese al anuncio de cierre de Irán

El Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC) emitió esta semana un aviso en el que confirmó el paso seguro para todas las embarcaciones a través de una ruta designada. De acuerdo con el comando estadounidense, el tráfico comercial por Ormuz aumentó durante la jornada.

El pronunciamiento de Washington se produce después de que Irán anunciara un nuevo cierre del estrecho en respuesta a los ataques israelíes en el sur de Líbano, que Teherán considera una vulneración del acuerdo preliminar.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más relevantes para el comercio energético global. Por esa vía circula cerca del 20% del petróleo mundial, por lo que cualquier restricción prolongada puede impactar directamente en los precios del crudo y en los mercados internacionales.

Negociaciones en Suiza

El pasado 18 de junio, tras la firma del memorando de entendimiento, Estados Unidos anunció el levantamiento del bloqueo que había impuesto al tránsito de barcos hacia puertos iraníes durante la guerra.

El acuerdo preliminar contempla la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el inicio de un periodo de negociaciones para alcanzar un acuerdo nuclear. Las conversaciones están previstas para este domingo en Suiza.

El enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner ya se encuentran en Suiza para participar en la primera ronda de negociaciones con Irán. Y el vicepresidente, JD Vance, anunció este sábado que viajará “en los próximos días” a Suiza para participar en nuevas conversaciones de paz con Irán.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, también viajó a Suiza para exigir a Washington el cumplimiento del memorando, que según Teherán fue vulnerado por los ataques de Israel contra Líbano.