Tras anuncio de nuevo cierre del estrecho de Ormuz: JD Vance viajará a Suiza para negociaciones de paz con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, anunció este sábado que viajará “en los próximos días” a Suiza para participar en nuevas conversaciones de paz con Irán, luego de que Teherán anunciara un nuevo cierre del estrecho de Ormuz.

“Espero partir en algún momento de los próximos días, pero ya se sabe que siempre es una delicada cuestión de coordinación”, declaró Vance en entrevista con Fox News.

El viaje se produce dos días después de que el vicepresidente pospusiera inesperadamente una visita prevista para discutir los próximos pasos del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Según Vance, los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff ya se encuentran en Suiza trabajando en “algunos de los aspectos técnicos” de las conversaciones con Teherán.

JD Vance viajará a Suiza para negociaciones de paz con Irán Facebook @VicePresident

El anuncio ocurre en medio de una nueva tensión regional, después de que Irán informara el cierre del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo y gas, en represalia por la continuidad de los ataques israelíes en Líbano.

Teherán acusó a Washington de “incumplimiento de contrato” y a Israel de violar el alto al fuego en el sur libanés. El acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán buscaba detener el conflicto regional en distintos frentes, incluido Líbano.

El ejército estadounidense informó, por su parte, que se mantiene “presente y vigilante” en el estrecho de Ormuz para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán “se cumplan, se respeten y se mantengan plenamente vigentes”.

Además, Pakistán anunció que este domingo se realizarán conversaciones técnicas en Bürgenstock, Suiza, para implementar el acuerdo. En la instancia participarían mediadores paquistaníes y cataríes, junto con representantes de Estados Unidos e Irán.

Esmaeil Baqaei advierte dificultades

Medios estatales iraníes informaron que un equipo negociador de Teherán también viajó a Suiza. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, advirtió que el acuerdo atraviesa dificultades tras la reanudación de los ataques israelíes en Líbano.

Las conversaciones en Suiza buscan abrir un periodo de negociación de dos meses para abordar los puntos pendientes del pacto, entre ellos el programa nuclear iraní.