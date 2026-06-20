Muere en un accidente aéreo cofundador de Ubisoft, estudio de videojuegos creador de Just Dance y Assassin’s Creed

Claude Guillemot, uno de los cinco hermanos fundador de Ubisoft, el estudio creador de emblemáticos juegos como Assassin’s Creed y Just Dance, falleció el pasado viernes a los 69 años en un trágico accidente aéreo en un sector rural de la localidad francesa de La Baule-Escoublac.

“En Ubisoft lamentamos profundamente el fallecimiento de Claude Guillemot, cofundador del grupo y presidente de Guillemot Corp., en un accidente. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles. No se harán más declaraciones por el momento”, confirmó la empresa que fundó junto a sus hermanos en 1986.

Según la información preliminar, el accidente ocurrió poco antes de las 18:00 horas cerca del aeródromo de La Baule. Los equipos de emergencia señalaron que al llegar al lugar la aeronave se encontraba en llamas y el fuego se había extendido hacia la vegetación cercana.

Guillemot, quien era el propietario de la avioneta y el otro ocupante, quien aún no es identificado, fallecieron al momento del siniestro, según fuentes próximas al diario ‘Ouest France’.

Hasta el cierre de esta edición, la causa del accidente aún no se ha confirmado.

En tanto, el alcalde de La Baule, Franck Louvrier, entregó otros antecedentes a través de un comunicado. “Se trataba de un Cessna 421, un bimotor de hélice con ocho plazas […] El avión se encontraba en la fase de aproximación para el aterrizaje cuando, según testigos, giró y se estrelló“, sostuvo.