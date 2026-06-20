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    Roberto Sánchez encabeza marcha en Perú y exige transparencia en conteo final del balotaje

    El candidato de Juntos por el Perú lideró una movilización en Lima “en defensa del voto popular”, mientras Keiko Fujimori mantiene ventaja en el escrutinio de la segunda vuelta presidencial.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Roberto Sánchez encabeza marcha en Perú y exige transparencia en conteo final del balotaje

    El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez encabezó una manifestación en Lima para exigir “transparencia” en el conteo final de votos del balotaje, en medio de la ajustada disputa electoral frente a Keiko Fujimori.

    La movilización se realizó la noche del viernes y fue convocada “en defensa del voto popular”, luego de que el escrutinio diera ventaja a la candidata de Fuerza Popular en la segunda vuelta presidencial.

    Sánchez marchó junto a simpatizantes de Juntos por el Perú y pidió a los organismos electorales garantizar claridad en la etapa final del cómputo.

    Roberto Sánchez encabeza marcha en Perú y exige transparencia en conteo final del balotaje

    Al término de la manifestación, el candidato salió al balcón de su local partidario para agradecer el respaldo de sus seguidores y defender el carácter pacífico de la protesta. “Con la fuerza de ese pueblo, exigimos justicia electoral, transparencia electoral”, sostuvo Sánchez.

    El postulante también remarcó que sus adherentes son respetuosos de la democracia, en medio de las tensiones generadas por el estrecho margen entre ambas candidaturas.

    Nuevos recursos legales

    Durante su intervención, Sánchez anunció que presentará nuevos recursos legales para que, según dijo, se respete el debido proceso en el conteo de los votos.

    Además, adelantó que convocará a nuevas movilizaciones en los próximos días, mientras continúa la revisión final del proceso electoral.

    La disputa presidencial en Perú sigue pendiente de un resultado definitivo, luego de una segunda vuelta marcada por denuncias de irregularidades, actas observadas y cuestionamientos al tratamiento de votos del extranjero.

    De acuerdo con reportes internacionales, Fujimori mantiene una estrecha ventaja sobre Sánchez, aunque el candidato de izquierda ha insistido en revisar el proceso antes de reconocer un resultado final.

    Roberto Sánchez encabeza marcha en Perú y exige transparencia en conteo final del balotaje
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