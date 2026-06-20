“Quiere que seamos amigos de nuevo para elevar sus números”: la nueva arremetida de Trump a Meloni

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, insistiendo que la mandataria le “pidió, una y otra vez, una foto durante la reunión G7″ para mejorar su popularidad.

El desencuentro diplomático tuvo como escenario la cumbre del Grupo de los Siete (G7), celebrada en Francia. Trump señaló que, durante la instancia, Meloni le rogó que se tomaran una fotografía juntos y él aceptó porque le daba “pena” .

“Ni yo ni Italia suplicamos jamás”, respondió la líder europea, quien descartó que los hechos se hayan desenvuelto de esa forma. Frente a la arremetida del republicano, el ministro de Exteriores italiano suspendió un viaje que tenía planificado hacia Estados Unidos para el 21 y 22 de junio.

“No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados; no es la primera vez que ocurre”, cuestionó la primera ministra.

Trump profundizó en la polémica durante este sábado con una publicación en su plataforma Truth Social, donde hizo ahínco en los bajos niveles de popularidad de Meloni. Asimismo, acusó a su país de rechazar a Estados Unidos en cuanto al combate contra Irán.

“Ni siquiera nos dejó usar las pistas de aterrizaje o pasarelas de Italia, una gran inconveniencia logística, y esto a pesar del hecho de que EE.UU. contribuye cientos de billones de dólares al año para proteger Italia y otros supuestos aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”.

En este mismo tono, increpó a la mandataria europea: “Ahora, luego de que Estados Unidos venció militarmente a Irán, quiere que seamos amigos de nuevo para elevar sus números. ¡No gracias!“.