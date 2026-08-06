Cámara aprueba subsidio al crédito hipotecario y avanza al Senado

Cuál es el valor promedio de una casa y un departamento en el país

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que amplía el subsidio a la tasa de interés hipotecaria y la garantía estatal del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) para la compra de la primera vivienda.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Con esto, la propuesta avanza a su segundo trámite legislativo en el Senado, el cual comenzará la próxima semana.

El proyecto suma 30 mil nuevos cupos, hasta alcanzar un total de 80 mil; eleva de 4.000 a 6.000 UF el valor máximo de las viviendas que pueden acceder al beneficio; y extiende su vigencia por 12 meses, hasta el 31 de mayo de 2028.

El subsidio mantiene lo central de la ley actual, es decir, disminuye hasta 60 puntos base sobre la tasa de interés para créditos hipotecarios, lo que abaratará el costo de financiamiento de la vivienda.

Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

De acuerdo a la Cámara Chilena de Construcción, al 30 de junio de 2026, la oferta o stock disponible para la venta alcanza las 99.600 viviendas nuevas a nivel nacional. De ese total, según señaló Hacienda, el 88,1% son viviendas de hasta 6.000 UF, por lo que la ampliación de los 30 mil cupos para subsidios cubre un tercio de esa disponibilidad.

Otro dato indica que del total de viviendas disponibles 19.022 corresponden a propiedades de más de 4.000 y menos de 6.000 UF que no son cubiertas bajo la actual ley.

Según detalló Hacienda, esta ampliación se complementa con la exención transitoria del IVA para la compra de viviendas nuevas, contemplada en el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó que “este proyecto permitirá adquirir viviendas con un pie de aproximadamente 10% y con tasas que estimamos cercanas al 3%. Es una medida que amplía el acceso al financiamiento y permitirá que más personas puedan comprar su primera vivienda en condiciones más favorables”.