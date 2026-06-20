Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Costa de Marfil en TV y streaming
Ambas selecciones se presentan a la segunda fecha del Mundial con una victoria en el debut.
Alemania se mide con Costa de Marfil durante este sábado, en el marco de la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026.
Los dirigidos por Julian Nagelsmann vienen de alzarse con un impactante marcador 7-1 ante Curazao, mientras que los marfileños se presentan tras vencer a Ecuador por la cuenta mínima.
Cuándo juega Alemania vs. Costa de Marfil
El partido de Alemania contra Costa de Marfil es este sábado 20 de junio, a las 16:00 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Estadio Toronto de Canadá para este compromiso.
Dónde ver a Alemania vs. Costa de Marfil
El partido de Alemania contra Costa de Marfil se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online del duelo va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.
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