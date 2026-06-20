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    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Curazao en TV y streaming

    Las selecciones del Grupo E van por su primera victoria en el Mundial 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Curazao en TV y streaming. Foto referencial de archivo @latriecu

    Este sábado Ecuador se mide con Curazao por el Mundial 2026, en el marco de la segunda fecha del Grupo E.

    El conjunto latinoamericano viene de caer ante Costa de Marfil por la cuenta mínima, mientras que los caribeños lamentaron el marcador 1-7 que resultó en favor de Alemania durante el debut.

    Cuándo juega Ecuador vs. Curazao

    El partido de Ecuador contra Curazao es este sábado 20 de junio a las 20:00 horas de Chile.

    Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Kansas City de Estados Unidos.

    Dónde ver a Ecuador vs. Curazao

    El partido de Ecuador contra Curazao se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO y en Paramount+.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Mundial de FútbolMundial de Fútbol 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Copa Mundial de la FIFACopa Mundial de la FIFA 2026EcuadorCurazaoEcuador - CurazaoEcuador vs CurazaoDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingPartidos hoyMundial hoyPartidos Mundial hoyPartidos Mundial 2026 hoyHorarioQuién transmite

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