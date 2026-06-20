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    A qué hora y dónde ver a Deportes Recoleta vs. Colo Colo en TV y streaming

    El Cacique visita el Estadio Santa Laura por la Copa Chile.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Deportes Recoleta vs. Colo Colo en TV y streaming. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Este fin de semana Deportes Recoleta recibe la visita de Colo Colo por la Copa Chile, en un duelo válido por la Fecha 3 del Grupo E.

    Con este partido comienza el desafío de los Albos en la competencia, que llega tras completar la mitad de la Liga de Primera, donde el Cacique se posiciona como líder de la tabla.

    Cuándo juega Recoleta vs. Colo Colo

    El partido de Deportes Recoleta contra Colo Colo es este sábado 20 de junio, a las 17:30 horas.

    Para este compromiso los equipos se reúnen en el Estadio Santa Laura de la Región Metropolitana.

    Dónde ver a Recoleta vs. Colo Colo

    El partido de Deportes Recoleta contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.

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