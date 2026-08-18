Gael Yeomans por reforma de seguridad: “No se garantiza más seguridad por restringir más derechos”

La nueva presidenta del Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans, se refirió a la reforma de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, apuntando que “no se garantiza más seguridad por restringir más derechos”.

En conversación con Radio Duna es que la recientemente electa presidenta de la colectividad sostuvo que “una reforma constitucional no creemos que ayude en nada a tener más seguridad en Chile, eso es lo lo primero, o sea, y por lo mismo, más allá de que siempre vamos a reflexionar y a revisar, porque en esto nos tomamos muy en serio la seguridad para el país, sabemos que por ahí no va la línea para poder hacernos cargo realmente de la situación de seguridad en Chile”.

Asimismo, ante la posibilidad de que se quiten beneficios o derechos sociales a quienes sean condenados por delitos terroristas o crimen organizado, Yeomans señaló que podría constituir un intento de “saltar la Constitución”, al dejar ciertos aspectos a una legislación posterior.

“Lo que veo es que se quiere hacer una trampa en el fondo”, mencionó, agregando que “si hay beneficios que tienen carácter de no discriminatorio, que en general es lo que sucede con beneficios sociales, más allá de los criterios, es una forma de saltarse la Constitución el pasar por vía legal, con quórums que son diferentes, con debates que no se van a dar de la misma forma”.

Es así como añadió que “no se garantiza más seguridad por restringir más derecho (...), tenemos más bien ideas que me suenan un poquito más a intentar mostrar que se está haciendo pero que en los hechos es la gente la que está conviviendo con el narcotráfico, y sin levantamiento del secreto bancario, sin la investigación, sin esas herramientas es bien difícil darles señales de que realmente se están haciendo cargo de la seguridad”.

Por otro lado, respecto al estado de excepción, mencionó que también tienen reparos apuntando que “se ha señalado la inquietud de por qué no avanzar en lo que era la infraestructura crítica. Una discusión, un debate que hemos dado con mayor detalle dentro del congreso y se decide hacer un nuevo estado de excepción ¿Cuál es realmente la necesidad de hacerlo?“.

Yeomans también expresó la disposición de los partidos de oposición para trabajar en propuestas en materia de seguridad, apuntando que deben trabajar en su propia agenda como alternativa a las propuestas del Gobierno.

“No me cabe duda que vamos a hacer el mejor esfuerzo entre todos nosotros en tener una agenda que proponga en seguridad, sobre todo por lo que decía, porque en realidad las medidas que está presentando el Gobierno no se hacen cargo de la seguridad”, señaló.

Finalmente, respecto a la coordinación entre los diferentes partidos de oposición, Yeomans sostuvo que “entendemos que cada partido tiene la legitimidad de tomar sus propias decisiones”, y añadiendo que “lo que nos interesa es construir un acuerdo y para construir acuerdo hay que dialogar”.

Es así como apuntó la necesidad de una agenda propia, que “sea una alternativa en esta materia”.