Fundadora de un santuario ecológico y rescatista de tortugas marinas falleció tras ataque israelí al Líbano

Debido a sus lesiones tras un ataque israelí en el Líbano, la activista medioambiental y rescatista de tortugas, Mona Khalil falleció el 19 de junio.

En el año 2000, Khalil fundó el santuario “Proyecto Casa Naranja” en la playa Mansouri, donde también vivía. Se dedicaba a la protección y rescate de las tortugas marinas, al igual que de sus sitios de anidación. También recibía a voluntarios para hablar de conservación, monitorear y limpiar el sector.

Según la organización libanesa Green Southerners, destinada a proteger el patrimonio cultural y natural del país árabe, la ecologista “inspiró a generaciones de libaneses a valorar y proteger su herencia natural y ecosistemas costeros. Su trabajo la convirtió en una de las voces más respetadas en el Líbano para la conservación marina y la protección de la biodiversidad”.

Hace dos semanas, Khalil fue víctima de una arremetida israelí en su casa y tuvo que ser operada en el hospital Jabal Amel. Posteriormente fue transferida a Beirut para atender sus lesiones y finalmente falleció este pasado viernes. Su asistente también resultó herida, con quemaduras en su cuerpo.

“El ataque apuntó a un sitio conocido hace mucho por su conservación medioambiental. Su muerte se levanta como un crudo recordatorio del devastador número de pérdidas que los ataques israelíes continúan en civiles, defensores del medioambiente, y la herencia natural que buscaban proteger”, lamentaron desde Green Southerners.

Live Love Tyre, organización ambiental, señaló que Khalil “será recordada a través de un increíble legado. A pesar de todo, Mona decidió quedarse y cuidar a las tortugas. Su vida era altruista y de impacto”.