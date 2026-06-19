La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan
El carismático vocalista británico eligió la pista que considera su interpretación más brillante. Aunque muchos apuntan a los éxitos de Violator, el líder de la banda de synth-pop sitúa su favorita en un disco posterior. Descubre cuál es.
Desde su debut en 1980, los ingleses Depeche Mode se han convertido en unos referentes para el pop hecho con sintetizadores. Con una propuesta musical y estética muy original conquistaron rápidamente a la audiencia.
En esto tuvo mucho que ver el vocalista Dave Gahan, además uno de los compositores del grupo junto a Martin Gore. Son la máquina que aceitó discos eternos como Black Celebration (1986), Music for the Masses (1987), o Violator (1990).
La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan
Pero, ¿cuál es la mejor canción de Depeche Mode? “A Martin y Alan les entusiasmaba la idea de un sonido blues electrónico que había comenzado con Personal Jesus en Violator y que era una forma para que Dave mostrara su lado más rockero”, dijo el productor Daniel Miller en las notas del álbum Songs of Faith and Devotion (1993). Y agregó: “Condemnation sigue siendo una de sus mejores interpretaciones vocales”.
Gahan coincide con el productor, y en una charla con la revisa Exclaim, afirmó: “Enseguida supe cuál era la canción. No era exactamente igual a la melodía, el fraseo o el ritmo que Martin había escrito. Simplemente la canté, y después de cantarla, la cinta dejó de grabar y se quedó en silencio. Tenía los auriculares puestos y oí la voz del productor Flood decir: ‘Sí, bueno, podrías hacer otra. Pero creo que ya la tenemos’”.
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