Desde su debut en 1980, los ingleses Depeche Mode se han convertido en unos referentes para el pop hecho con sintetizadores. Con una propuesta musical y estética muy original conquistaron rápidamente a la audiencia.

En esto tuvo mucho que ver el vocalista Dave Gahan, además uno de los compositores del grupo junto a Martin Gore. Son la máquina que aceitó discos eternos como Black Celebration (1986), Music for the Masses (1987), o Violator (1990).

Depeche Mode versión dúo: Martin Gore y David Gahan

La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan

Pero, ¿cuál es la mejor canción de Depeche Mode? “A Martin y Alan les entusiasmaba la idea de un sonido blues electrónico que había comenzado con Personal Jesus en Violator y que era una forma para que Dave mostrara su lado más rockero”, dijo el productor Daniel Miller en las notas del álbum Songs of Faith and Devotion (1993). Y agregó: “Condemnation sigue siendo una de sus mejores interpretaciones vocales”.

Gahan coincide con el productor, y en una charla con la revisa Exclaim, afirmó: “Enseguida supe cuál era la canción. No era exactamente igual a la melodía, el fraseo o el ritmo que Martin había escrito. Simplemente la canté, y después de cantarla, la cinta dejó de grabar y se quedó en silencio. Tenía los auriculares puestos y oí la voz del productor Flood decir: ‘Sí, bueno, podrías hacer otra. Pero creo que ya la tenemos’”.