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    Refuerzan red de vacunación contra la influenza ante bajas inoculaciones en grupos de riesgo

    La Municipalidad de Santiago estableció vacunatorios en distintos puntos concurridos de la ciudad, mientras que el Minsal dispuso una plataforma web para buscar lugares donde vacunarse.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Un intenso operativo de vacunación contra la influenza está desarrollando el Ministerio de Salud (Minsal) a nivel nacional, a propósito de las bajas cifras de inoculación en los grupos de riesgo.

    Según las últimas mediciones, el proceso de inmunización registra un avance general del 73,15% de la población objetivo, aunque existen grupos que aún se encuentran lejos de la meta del 80% establecida por las autoridades sanitarias para el arribo del invierno. En ese segmento están los menores entre seis meses y cinco años que tienen una cobertura de 58,94% y las personas mayores de 60 años con un 58,68%.

    En ese marco, en Santiago se instaló un vacunatorio en plena Plaza de Armas, a propósito del aumento de transeúntes por el Día del Padre, que se celebrará este domingo.

    La directora de Salud de la Municipalidad, Jessica Pradenas, explicó que se está “generado una estrategia, ya que la vacunación de personas mayores está baja”.

    “Vemos que, a propósito, también de las condiciones climáticas, les es más difícil acceder a los puntos de vacunación, por lo tanto, generamos esta estrategia de acudir a los clubes de adultos mayores, también a unidades vecinales, de manera de que ellos puedan tener más cerca de sus domicilios la vacunación”, indicó.

    Además, la municipalidad implementó vacunaciones a domicilio para personas mayores con dificultades de movilidad.

    A modo de acercar la vacunación en los grupos de riesgo, se implementaron también vacunatorios en estaciones de Metro y algunos centros comerciales.

    La seremi de Salud de la Región Metropolitana, Pía Venegas, indicó que, a través de los centros centinela se está reportando “influenza tipo A, rinovirus e influenza B”. “Los virus van cambiando semana a semana”, advirtió la autoridad sanitaria, señalando que “frente a eso lo que tenemos que hacer es vacunarnos”.

    “El llamado es a vacunarse hoy, todavía estamos a tiempo, mañana parte el invierno pero eso no quiere decir que tengamos estas semanas para poder ponernos al día”, indicó.

    Buscador de vacunatorios

    A modo de facilitar la búsqueda de centros de vacunación, el Minsal dispuso de una plataforma digital que permite acceder a más de 1.600 recintos a nivel nacional para la inmunización de los grupos de riesgo los días sábado y domingo.

    A través de la página web mevacuno.gob.cl o minsal.cl se podrá acceder a información sobre vacunas contra la Influenza, Covid-19, Neumococo, Virus Respiratorio Sincicial (VRS) y Coqueluche, según el grupo de riesgo determinado por la autoridad sanitaria.

    Para ello, los usuarios deben ingresar a la web y pinchar el banner de la Campaña de Invierno o entrar directo a mevacuno.gob.cl. Según explicó el Minsal, la plataforma despliega la información de los vacunatorios de todo Chile, los que se pueden filtrar por región, comuna y horarios de atención durante los fines de semana.

    La subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro, señaló que los grupos más rezagados son los mayores de 60 años y los niños menores de cinco años, “quienes además son los más susceptibles de agravarse con Influenza”.

    En ese sentido, hizo un llamado a utilizar esta herramienta “y que concurran a su vacunatorio más cercano. Y si no pueden ir en la semana por razones laborales, busquen los puntos de vacunación que están abiertos en todo el país los fines de semana. Lo importante es que no dejen de vacunarse”.

    Cabe destacar que la vacuna que se suministra es gratuita y sirve para la Influenza tipo A y B.

    Más sobre:SaludVacunaciónInfluenza

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