Sube la presión para el Minsal por baja cobertura de vacunación contra la influenza en niños y adultos

La influenza es un virus que provoca una enfermedad respiratoria aguda y a veces -especialmente en grupo de riesgo- puede producir cuadros más graves e incluso mortales. Por eso, el foco de las autoridades históricamente ha estado en prevenir a través de la campaña de vacunación de invierno.

Y si bien el proceso de inmunización registra un avance general del 73,15% de la población objetivo, existen grupos que aún se encuentran lejos de la meta del 80% establecida por las autoridades sanitarias para el arribo de la época más dura. Por ejemplo, los menores entre seis meses y cinco años tienen una cobertura de 58,94% y las personas mayores de 60 años un 58,68%.

También presentan cifras inferiores a la meta las embarazadas, con un 62,6%, así como quienes forman parte de la Estrategia Capullo, que llega al 73,95%. En contraste, otros grupos priorizados ya han superado el 80%, como los enfermos crónicos, escolares, trabajadores de la educación y personal de salud.

Y si bien las cifras de inoculación tienen prácticamente el mismo nivel registrado durante el año pasado con Ximena Aguilera a cargo del Minsal, los números actuales igualmente alertan tanto internamente como al mundo sanitario. Por ejemplo, Luis Castillo, decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la U. Autónoma, advierte que abordar la situación es urgente.

“Hay grupos de riesgo que están bajo umbrales. Los adultos mayores son los más preocupantes. A mi juicio, la lentitud de la vacunación en este grupo de riesgo debe ser absolutamente fortalecida con acciones comunicacionales , educacionales y, fundamentalmente, con acciones innovadoras que permitan mejorar esta situación en el corto plazo”, concluye.

En ese sentido, afirma que las autoridades deben potenciar la atención primaria y acercar la vacunación hacia donde están los adultos mayores: locales comunitarios, fundaciones y camas sociosanitaria. Además, señala que “es necesario fortalecer toda la campaña de comunicación de riesgo”.

En este escenario la directora ejecutiva del CIPS y exsubsecretaria de Salud Pública en Piñera II, Paula Daza, afirma que “el objetivo es que el 80% de las personas mayores de 60 años tenga su vacuna contra la influenza al 30 de julio. Hoy día estamos vacunando algo más de 5.700 personas diarias. Para alcanzar este escenario del 80% tenemos que subir a vacunar a más de 20.000 personas al día. O sea, multiplicar por cuatro lo que estamos vacunando”.

Los especialistas en salud coinciden en que la ventana para anticiparse se cierra antes de julio, mes en que se agudizan generalmente los cuadros respiratorios. “En urgencias ya estamos viendo la presión de esta temporada, y el peak más complejo aún no llega. Por eso insistimos en dos ideas. La primera es consultar a tiempo, para descartar estados alérgicos de enfermedades respiratorias de mayor complejidad y los antivirales son más efectivos en las primeras 48 horas del cuadro. Y lo segundo es que las personas a las que sus médicos indiquen vacunación puedan hacerlo, porque el organismo necesita unos 15 días para generar protección ”, señala Loreto Twele, jefa de Urgencias de Clínica Puerto Varas.

Los expertos también tiene el foco en los más pequeños. Desde la Sociedad Chilena de Pediatría insisten en que aún existe tiempo para proteger a miles de niños y niñas que permanecen expuestos frente a un virus que ya se encuentra circulando de forma importante en el país. “El llamado es a no bajar la guardia y acudir cuanto antes a los vacunatorios. Mi entras existan niños y niñas sin protección, especialmente en el grupo de menor edad, sigue siendo prioritario completar la inmunización ”, explica el presidente de la organización, Jorge Carrasco.

En el Ministerio de Salud existe conciencia de que algunos grupos presentan coberturas más bajas que otros.

“Para reforzar la protección de estos grupos se han intensificado diversas estrategias orientadas a acercar la vacunación a la población. Entre ellas destacan el fortalecimiento de los operativos de vacunación extramural en establecimientos educacionales, centros comunitarios, lugares de alta afluencia de público y residencias de personas mayores; la vacunación domiciliaria para personas con dependencia severa o dificultades de desplazamiento; y el trabajo coordinado con la Atención Primaria de Salud para ampliar las oportunidades de acceso a la inmunización”, cuenta a La Tercera el jefe del Programa Nacional de Inmunizaciones, Ignacio Castro.

También complementa que “la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir cuadros graves, hospitalizaciones y fallecimientos asociados a la influenza. Por ello, el llamado es a que todas las personas que forman parte de los grupos objetivo y aún no han recibido su vacuna, acudan a los puntos de vacunación habilitados en el país lo antes posible, especialmente antes de que continúe aumentando la circulación viral durante las próximas semanas”.