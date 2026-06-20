SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Toy Story 5: El Regreso de los Juguetes Renegados

    Justo al inicio de las vacaciones de invierno se estrena Toy Story 5, la nueva secuela de una saga que tal como lo proclamara Buzz Lightyear hace 31 años no teme ir "al infinito y más allá". Los juguetes, ahora liderados por la vaquera Jessie, gozan de mejor salud que nunca y desde ya este episodio e ubica entre los mejores.

    Rodrigo GonzálezPor 
    Rodrigo González
    Tiro al Blanco, el GPS Atlas, el dispositivo Smarty Pants y la cámara Snappy en Toy Story 5, de Andrew Stanton. Pixar

    Vuelven los juguetes de antaño, con ya 31 años en sus cansadas espaldas desde la Toy Story original de 1995, con más abolladuras que nunca y las etiquetas de color menguante. El vaquero Woody carga una incipiente tonsura en la corona de su cabeza, Buzz Lightyear quiere ser un hombre de familia y tal vez la única que conserva algo de la impetuosidad inicial es Jessie, la muñeca cowboy que en rigor comenzó a galopar con el resto desde Toy Story 2 (1999).

    Ella es la protagonista, junto a la niña Bonnie, de Toy Story 5, una secuela que es superior a la cuarta parte, recuperando en buena parte la calidez y emoción de los tres primeros episodios, con el tercero como el incuestionable rey. La única flaqueza en esta ocasión, si es que se puede considerar como tal, es la ausencia de un villano de proporciones, al estilo del diabólico Sid Phillips o de los sucesivos juguetes Stinky Pete, Lotso y Gabby Gabby.

    Tiro al Blanco, Jessie y la tablet Lilypad en Toy Story 5.

    Es probable que la calidad de esta quinta parte tenga que ver con el retorno como director de Andrew Stanton, responsable de Buscando a Nemo (2003) y Wall-E (2008), dos de las mejores películas de la era dorada de los estudios Pixar, la que abarcó la primera década del siglo y donde también se incluyen Ratatouille (2007) y Los Increíbles (2004), de Brad Bird, y Up (2009) y Monsters Inc. (2001), de Pete Docter. La guinda de aquella irrepetible torta sería la ya mencionada Toy Story 3 (2010), de Lee Unkrich.

    Pero vamos el presente y el ahora: Toy Story 5 tiene ciertos puntos en común con El Diablo Viste a la Moda 2, en la medida que aborda la precarización de la vida, las costumbres y el trabajo ante la irrupción de la era digital. En la más que secuela de la cinta con Meryl Streep, el magullado periodismo de papel era engullido por el bombardeo de las redes sociales y de la desinformación.

    En Toy Story 5, tratándose de una cinta familiar, el acento está puesto en la dificultad para hacer amigos en un universo mediatizado por las pantallas e internet. Si un muchacho ya no presta atención a los seres de carne y hueso en el colegio o en el barrio, que se puede esperar para los juguetes.

    En este terreno de desolación conviven los cachivaches y chiches de Bonnie, una niña tímida que aún se divierte con Jessie, Tiro al Blanco y el dinosaurio verde Rex, pero que no tiene amigos en el colegio. Sus compañeros la ven como un bicho raro y es en esa instancia que sus padres deciden regalarle una tablet de juguete llamada Lilypad. Tal vez esta “normalización” le permita entrar en la misma esfera que el niño promedio nativo digital que la rodea.

    La niña Bonnie junto a sus amigas en una escena de Toy Story 5.

    Hay algo de prédica y pontificación en esta tesis narrativa, pero como la gente de Pixar sabe que lo mejor es practicar en vez de predicar, las aventuras pronto comienzan a desarrollarse. No hay mejor manera de ensalzar la superioridad de los amigos de verdad y de los juguetes de trapo y plástico ponerlos a protagonizar una buena historia.

    Esa trama acá es sazonada por otros personajes como un muy simpático dispositivo para ir al baño, una cámara digital de juguete y un viejo GPS infantil, irónicos remanentes de una tecnología en desuso y que hoy también integran el baúl de los juguetes perdidos.

    El dispositivo Smarty Pants, nuevo personaje de la serie, junto a Jessie, la vaquerita.

    Además aparece una nueva niña protagonista llamada Blaze, su amigable cerdito mascota y otra serie de desvencijados aparatos, muñecos y figuras que buscan plantarle buena cara al olvido humano.

    Más sobre:Toy StoryPixarJessieWoodyBuzz LightyearAndrew StantonEl Diablo Viste a la Moda 2Tiro al BlancoRexCineCultoLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y las propuestas de los expertos

    La amenaza productiva del “Súper Niño”

    Reseña de libros: de los cuentos inéditos de Raúl Ruiz a la Odisea en novela gráfica

    El libro recomendado: Carlo Ginzburg y el libro con el que cambió la mirada de la Historia

    El dispar aterrizaje de los embajadores de Kast

    Orlando Bloom: “El trabajo de Pablo Larraín en Jackie es magistral y El Agente Topo es excelente”

    Lo más leído

    1.
    La mejor canción de AC/DC según Angus Young

    La mejor canción de AC/DC según Angus Young

    2.
    Diez libros para leer en las vacaciones de invierno

    Diez libros para leer en las vacaciones de invierno

    3.
    Orlando Bloom: “El trabajo de Pablo Larraín en Jackie es magistral y El Agente Topo es excelente”

    Orlando Bloom: “El trabajo de Pablo Larraín en Jackie es magistral y El Agente Topo es excelente”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    El dispar aterrizaje de los embajadores de Kast
    Chile

    El dispar aterrizaje de los embajadores de Kast

    El anticipado rearme de Boric lejos del poder

    PDI y alcaldes asumen búsqueda de 31 niños haitianos

    La reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y las propuestas de los expertos
    Negocios

    La reforma al mercado de capitales que prepara el gobierno y las propuestas de los expertos

    La amenaza productiva del “Súper Niño”

    Lo que el trillion de Elon no puede comprar

    Steven D. Shaw, experto en IA: “La rendición cognitiva por la inteligencia artificial está ocurriendo”
    Tendencias

    Steven D. Shaw, experto en IA: “La rendición cognitiva por la inteligencia artificial está ocurriendo”

    Científicos editan por primera vez genes de embriones humanos: podrían crear bebés con características específicas

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    Del telegrama de Mussolini a las esposas de Cantona: las mejores anécdotas de los 1.000 partidos en los mundiales
    El Deportivo

    Del telegrama de Mussolini a las esposas de Cantona: las mejores anécdotas de los 1.000 partidos en los mundiales

    Messi, Pelé o Maradona: ¿Quién es el mejor de la historia?

    Todo lo que dejó la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Reseña de libros: de los cuentos inéditos de Raúl Ruiz a la Odisea en novela gráfica
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de los cuentos inéditos de Raúl Ruiz a la Odisea en novela gráfica

    El libro recomendado: Carlo Ginzburg y el libro con el que cambió la mirada de la Historia

    Orlando Bloom: “El trabajo de Pablo Larraín en Jackie es magistral y El Agente Topo es excelente”

    Lo que está en juego en Colombia: Cinco claves de balotaje entre Cepeda y De la Espriella
    Mundo

    Lo que está en juego en Colombia: Cinco claves de balotaje entre Cepeda y De la Espriella

    El Niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua que cayó tras un ataque “rápido y letal”

    Colombia acusa a Milei de “intervenir” en las elecciones tras su respaldo a De la Espriella

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico