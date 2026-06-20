Carabineros detiene a sujeto acusado por homicidio frustrado en la comuna de Coquimbo

Carabineros detuvo a un hombre de 43 años acusado de homicidio frustrado ocurrido en la comuna de Coquimbo. Según información entregada por la institución, el hecho se registró el pasado 1 de junio, cuando la víctima transitaba por el sector de la Parte Alta y fue abordada por el imputado.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el sujeto habría amenazado a la víctima con un arma blanca y luego la hirió en dos oportunidades, en la zona escapular y lumbar, para posteriormente darse a la fuga.

El capitán Daniel Parra, de la 2° Comisaría de Coquimbo, señaló que el procedimiento fue desarrollado por la Sección Regional de Coquimbo, en coordinación con la Fiscalía Local.

Tras diversas diligencias investigativas, Carabineros logró identificar al presunto autor y establecer su posible domicilio. Con esos antecedentes, se gestionó ante el tribunal una orden de detención, entrada, registro e incautación.

El procedimiento se concretó durante esta jornada en el sector de la feria libre de la Parte Alta de Coquimbo, específicamente en la intersección de Alonso de Ercilla con Anita Lizana, donde el imputado fue detenido en la vía pública.

De forma paralela, otro equipo policial allanó el domicilio vinculado al detenido. En el inmueble se incautaron 62 gramos de marihuana, además de una balanza digital presuntamente utilizada para la dosificación de droga.

Según Carabineros, el detenido fue identificado con las iniciales A.A.G.R., es chileno y mantiene un amplio prontuario policial por delitos como robo con violencia, robo de accesorios de vehículos, hurto, amenazas, lesiones y violencia intrafamiliar.

El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención.