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    CONAF dona 100 árboles nativos para reforestar el Parque Natural San Carlos de Apoquindo

    La iniciativa busca apoyar la recuperación de 500 hectáreas afectadas por un incendio forestal ocurrido en diciembre pasado y se enmarca en el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    CONAF dona 100 árboles nativos para reforestar el Parque Natural San Carlos de Apoquindo

    La Corporación Nacional Forestal (CONAF) donó 100 árboles nativos para iniciar labores de reforestación en el Parque Natural San Carlos de Apoquindo, en la Región Metropolitana.

    La actividad fue encabezada por el ministro de Agricultura, Jaime Campos; el director de CONAF Región Metropolitana, Mario Pinto; el gerente de Bosques y Cambio Climático de CONAF, Alfonso del Río; y el presidente del Club Deportivo Universidad Católica, Francisco Urrejola.

    La iniciativa se enmarca en el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, fecha proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1994 para generar conciencia sobre la degradación de los ecosistemas provocada por las actividades humanas y el cambio climático.

    CONAF dona 100 árboles nativos para reforestar el Parque Natural San Carlos de Apoquindo

    Además, el aporte busca contribuir a la rehabilitación de 500 hectáreas del parque que resultaron afectadas por un incendio forestal registrado en diciembre pasado.

    “Más que conmemorar, cuando se recuerda el proceso de erosión y de desertificación que existe en Chile, creo que aquí estamos dando una prueba elocuente de cómo debemos trabajar en conjunto los actores públicos y privados para tener un medio ambiente mejor”, sostuvo el ministro Jaime Campos.

    Durante la jornada se plantaron 10 palmas chilenas, 10 guayacanes, 20 algarrobos chilenos, 20 quebrachos, 20 huinganes y 20 espinos.

    CONAF dona 100 árboles nativos para reforestar el Parque Natural San Carlos de Apoquindo

    Recuperación de ecosistemas nativos

    El director regional de CONAF, Mario Pinto, destacó que la acción se desarrolla en medio del proceso de transición de la corporación hacia la nueva institucionalidad pública del Servicio Nacional Forestal.

    “La idea precisamente como institución es generar este compromiso en el contexto de un proceso también tremendamente histórico para la Corporación Nacional Forestal, porque estamos transitando hacia la institucionalidad pública a través del Servicio Nacional Forestal”, señaló.

    Pinto agregó que este tipo de acciones comprometen al Estado y al servicio “en pos de la recuperación de nuestros ecosistemas nativos forestales”.

    CONAF dona 100 árboles nativos para reforestar el Parque Natural San Carlos de Apoquindo

    Por su parte, el presidente del Club Deportivo Universidad Católica, Francisco Urrejola, agradeció la donación y reconoció el trabajo de CONAF durante el incendio que afectó al sector en diciembre.

    “Si no hubiera sido por CONAF, nosotros estaríamos completamente quemados”, afirmó.

    Urrejola sostuvo además que el parque de bosque esclerófilo de San Carlos de Apoquindo permite al club realizar un aporte no solo a la formación de deportistas, sino también a las comunidades que utilizan el espacio natural.

    CONAF dona 100 árboles nativos para reforestar el Parque Natural San Carlos de Apoquindo
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