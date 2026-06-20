Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Japón en TV y streaming. Foto referencial de archivo Japan Football Association

Túnez se mide contra Japón en un importante duelo por el Mundial 2026, en el marco de la segunda fecha del Grupo F.

El conjunto africano viene de una fuerte derrota por 1-5 ante Suecia, mientras que los asiáticos igualaron a 2 con Países Bajos en el debut.

Además, este enfrentamiento protagoniza un récord histórico al ser el partido número 1.000 en la historia de los Mundiales.

Cuándo juega Túnez vs. Japón

El partido de Túnez contra Japón se juega durante la madrugada, a partir de las 00:00 del domingo 21 de junio en horario de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Monterrey de Guadalupe, México.

Dónde ver a Túnez vs. Japón

El partido de Túnez contra Japón se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va la señal de chilevision.cl y en las plataformas DGO y Paramount+.