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    Colombia anuncia la muerte de “Marlon”, jefe de las disidencias de las FARC en Cauca

    El presidente colombiano Gustavo Petro dio a conocer el deceso en combate de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, mano derecha de alias Iván Mordisco, en una operación del Ejército ejecutada en el oeste del país.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias “Marlon”. Imagen redes sociales.

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado la muerte de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias “Marlon”, uno de los máximos líderes de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

    El fallecido criminal operaba como mano derecha de alias Iván Mordisco, y la operación fue llevada a cabo en el departamento de Cauca, al oeste del país.

    “No me gusta hablar de muertos porque son muertos colombianos que no deberían ser si hubiese paz. Pero el jefe máximo del los frentes del Cauca, quien había enfrentado al gobierno y asesinado a indígenas y residentes de Cauca en general, alias Marlon, segundo al mando de alias Iván Mordisco, ha caído en combate”, indicó el mandatario colombiano en sus redes sociales.

    En su publicación en X, Petro además aseguró que se trata “del golpe más duro a las estructuras armadas de la mafia que hemos dado en el occidente de Colombia” y resaltó que se trata de “una victoria del Ejército” y que supone “más seguridad para Colombia”.

    “Colombia puede desconectarse de las economías ilícitas y construir su paz”, finalizó.

    Sobre el criminal colombiano pesaba una orden de búsqueda y captura y, desde abril, una recompensa de 5.000 millones de pesos colombianos (un poco más de 1.300.000 de pesos chilenos), la “recompensa más alta”, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, “que se haya fijado en Colombia”.

    De acuerdo con organismos de seguridad locales, Idrobo acumulaba más de 15 años de prontuario delictivo. Antes de integrar las disidencias perteneció a las antiguas FARC, fue condenado por delitos relacionados con rebelión y tráfico de armas, y regresó a la ilegalidad en 2019 tras el acuerdo de paz de 2016.

    Entre sus antecedentes destaca la detonación de un artefacto explosivo en la carretera Panamericana, concretamente en el sector de El Túnel -del municipio de Cajibío, centro del Cauca-, un atentado que cobró la vida de 20 civiles y dejó más de 40 heridos.

    Hasta el momento, las autoridades no han revelado los detalles de la operación que habría puesto fin a las acciones del criminal.

    El anuncio de su muerte se conoce horas antes del inicio del balotaje presidencial colombiano entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, en cuyas campañas la seguridad ocupó un lugar central debido al deterioro del orden público en varias regiones y al aumento de las acciones de grupos armados ilegales, como consignó EFE.

    Más sobre:ColombiaGustavo PetroMarlonIván Jacobo Idrobo ArredondoFARCIván MordiscoMuerteMundo

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