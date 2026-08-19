Trazan camino legislativo de los proyectos de feriado para el 17 de septiembre: pasarán por al menos dos comisiones

Este miércoles se dio cuenta del ingreso a la Cámara de Diputados de los tres proyectos de ley que buscan que este 17 de septiembre se convierta en feriado nacional.

La iniciativa por parte del diputado Javier Olivares (PDG), que busca que todos los 17 de septiembre sean feriado nacional y se realce la cueca como baile nacional, será estudiada en las comisiones de Gobierno Interior, Hacienda y Economía. La última comisión fue integrada luego que el diputado Felipe Ross (Republicano) realizará la petición a la sala, lo que fue aprobado por 46 votos a favor y 40 en contra.

El proyecto de los diputados del PDG Zandra Parisi, Roberto Arroyo, Alex Nahuelquin, Paula Olmos y Tamara Ramírez, en tanto, pasará por las comisiones de Gobierno Interior, Hacienda y además Trabajo. El paso por Trabajo se definió luego que el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, realizara la solicitud y resultara aprobada por 49 votos a favor y 40 en contra.

Finalmente, la solicitud por parte de los diputados de la bancada del Partido Comunista Marcos Barraza, Daniela Serrano, Ana María Gazmuri, Nathalie Castillo, Irací Hassler, Gustavo Gatica, Sofía González, Lorena Pizarro, Marisela Santibáñez y Bernardo Salinas solamente pasará por las comisiones de Gobierno Interior y Hacienda.

El diputado Barraza (PC) solicitó a la Cámara que el proyecto solo fuera revisado en la comisión de Gobierno Interior. Sin embargo, la solicitud acabó rechazada por 30 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones.

Con ello, se complica el trámite legislativo para estas iniciativas, que tendrán alrededor de dos semanas para finalmente buscar su eventual aprobación antes de las festividades de Fiestas Patrias.

Además del poco tiempo tampoco contarían con el apoyo desde el Ejecutivo, que ha remarcado su objeción a estas iniciativas.