Villarino acusa descriterio en alguna de las medidas ambientales y para las comunidades a proyectos mineros

El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, resaltó que hoy en Chile solo existiría “una piedra de tope” en el trabajo para impulsar más los proyectos de inversión mineros en Chile.

Villarino estimó que el país tiene un cuidado de formular buenos proyectos y que sean responsables; una comunidad “alienada” con la importancia del desarrollo minero; y políticas públicas en “la línea correcta”.

“Yo creo que estas tres cosas se están dando bien en Chile”, dijo en entrevista con Radio Infinita.

Sin embargo, sobre lo que no ve positivo es en parte de las medidas ambientales y en relación con las comunidades que se toman sobre los proyectos mineros.

“Hay un cuarto elemento, que es la arbitrariedad, la falta de criterio, la imprudencia de muchas veces actores que tienen la tarea de aplicar las normas del orden de los permisos (...) esto no es un fenómeno generalizado, pero es algo que sí ocurre”, sostuvo Villarino.

A modo de ejemplo, el representante del gremio de la gran minería en Chile comentó el traslado de chinchillas fuera de la zona donde se va a realizar el proyecto minero o donde exista afectación.

“Son absolutamente desmesurados y no son razonables, ni son racionales, y han llevado a que compañías mineras se gasten decenas, decenas, no estoy inventando, de millones de dólares, por un ejemplar de una especie, trasladando en aviones, ambulancias, una chinchilla de Tarapacá a Santiago”, comentó.

El dirigente gremial también apuntó que “no digo que no haya que proteger (a las especies); el sector está muy a favor de que hay que protegerlas. Pero hay formas y formas, hay medidas y medidas, y algunas parecen absolutamente desmesuradas, fuera de contexto arbitrario”.

Otro ejemplo tuvo relación con el proyecto de Collahuasi y su desaladora. “Luego de haberse invertido en todo el sistema US$3.200 millones, una comunidad, a la que dos Comités de Ministros ya habían dicho que no estaba afectada directamente, logra que el Tribunal Ambiental paralice parcialmente las obras. No es razonable”.

“Probablemente se pueden buscar otras alternativas para solucionar los anhelos, necesidades o prevenciones que tiene esa comunidad”, dijo.

Ante estos reparos, Villarino estimó que “se ha venido haciendo un esfuerzo importante, y uno de los esfuerzos más relevantes tiene que ver con la modificación del Sistema de Evaluación Ambiental, con el sistema de permiso, de tratar de tener una autoridad rectora única”.

“Yo no digo que no haya que aplicar las normas, no digo que no haya que ser estricto; lo que digo es que hay que tratar de mantener un criterio único, objetivo, que sea de alguna manera predecible, que no sea arbitrario y que no lleve a consecuencias absurdas”, resaltó.

Desempeño de la minería y futuro de la actividad

El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, también se refirió al desempeño de la minería durante la segunda parte del año. Esto en el contexto en que la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre se explicó, en gran parte, por la actividad minera. En cambio, el PIB no minero aumentó, impulsado por los servicios personales y el comercio.

Villarino comentó que el desempeño de la minería se explicó porque varias empresas mineras durante el primer semestre realizaron obras de mantenimiento y peores leyes. Otro factor que apunta es el efecto de los sistemas frontales, que se suma al bajo desempeño que espera para los meses de invierno por las condiciones climáticas.

“Debiéramos ver un año con un poquito menos de producción que el año pasado, pero también todas las proyecciones y análisis nos llevan a pensar que el 2027-2028 deberán ser muy buenos años, mejores años que los años anteriores”, expresó.

De cara al futuro, Villarino valoró la aprobación de la megarreforma y resaltó la necesidad de mejorar la producción de cobre para aprovechar los buenos precios que registra el cobre, que este lunes anotó máximo histórico en su precio al contado en la Bolsa de Metales de Londres.

Sobre la cartera de proyectos de inversión en minería, el presidente del Consejo Minero apuntó que hoy está en marcha luego de que se paralizaran a la espera de que Chile terminara su discusión constitucional y tributaria para la minería.

“Una vez que eso se despejó (...) comenzaron los estudios y hoy tenemos una cartera de US$105.000 millones; ahora van a comenzar a ejecutarse algunos porque ya están pidiendo los permisos de impacto ambiental y por tanto debiéramos tener una reactivación relevante”, dijo.