Charla de Tere Paneque y otras actividades: más de 300 niñas de Liceos Bicentenario vivieron jornada científica en la U. de Chile

En una nueva jornada del programa Mujeres + Matemáticas, más de 300 estudiantes de 11 Liceos Bicentenario participaron de una serie de actividades de Educación STEM, en el Campus Beauchef de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile.

La actividad se realizó el marco del acuerdo de colaboración entre la Fundación Piñera Morel (FPM) y la casa de estudios, para impulsar el talento femenino en las áreas de las matemáticas y las ciencias.

La actividad tuvo como punto central la charla “Agujeros negros, planetas y galaxias”, a cargo de la destacada astrónoma nacional, Teresa Panque.

Luego, las alumnas participaron en una serie de talleres interactivos y recorrieron el campus universitario, conociendo de cerca la vida estudiantil y los distintos espacios donde se forman las futuras generaciones de ingenieras y científicas del país.

La presidenta de la Fundación Piñera Morel, Magdalena Piñera, señaló que, “el objetivo no solo para acortar la brecha de género en esta área, sino porque realmente las necesitamos. Cuando hay diversidad, se construye y avanza con más miradas y, por tanto, se construye mejor”.

El vicedecano de la FCFM de la Universidad de Chile, Fernando Ordóñez, en tanto, destacó: “Cualquier cosa que podamos hacer para fomentar y motivar a las niñas y jóvenes, y mostrarles que la ingeniería es entretenida, creativa y un lugar donde todo el mundo puede desarrollarse, es tremendamente valiosa”.

Paneque, quien es licenciada y magíster en Astronomía de la Universidad de Chile y doctora en Astronomía, por su parte, apuntó: “Una de las cosas que más me enorgullece cada vez que vuelvo a la facultad es cuando hablan del porcentaje de mujeres. Yo entré a la universidad el 2014, el primer año del programa de equidad de género para el ingreso, y ver que hoy hemos llegado a más de un 30% de mujeres es maravilloso y muy emocionante”.

Las propias estudiantes también compartieron sus impresiones. Arabel Vicencio, del Liceo Bicentenario Italia, comentó: “Me gustó mucho la charla de Tere Paneque porque la encuentro una mujer súper capaz e inteligente. Además, el tema que más me interesa de la astronomía es el de los agujeros negros y las estrellas, así que me entretuve mucho”.