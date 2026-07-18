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    Colina proyecta retirar más de 50 vehículos abandonados para recuperar espacios públicos

    La Municipalidad de Colina informó que ya cursó más de 100 notificaciones como parte de su Programa de Recuperación de Espacios Públicos. En un nuevo operativo junto a Carabineros, fueron retirados 10 automóviles desde distintos sectores de la comuna.

    Por 
    Felipe Rivera
    Colina proyecta retirar más de 50 vehículos abandonados para recuperar espacios públicos

    La Municipalidad de Colina proyecta retirar más de 50 vehículos abandonados desde distintos sectores de la comuna, en el marco del Programa de Recuperación de Espacios Públicos, una iniciativa que busca mejorar la seguridad en los barrios y despejar áreas de uso comunitario.

    A la fecha, inspectores municipales han cursado más de 100 notificaciones por automóviles en estado de abandono. En ese contexto, durante un nuevo operativo realizado junto a Carabineros, fueron retirados 10 vehículos desde distintos puntos de la comuna.

    Colina proyecta retirar más de 50 vehículos abandonados para recuperar espacios públicos

    El procedimiento se desarrolló en las poblaciones San Antonio de Comaico, Claudio Arrau y Villa Las Araucarias, además de otros sectores donde previamente se había detectado la presencia de automóviles abandonados.

    Según informó el municipio, los vehículos retirados ya habían sido notificados a sus propietarios conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

    Recuperación de espacios y seguridad

    La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela Ahumada, sostuvo que el retiro de vehículos forma parte de un trabajo permanente para recuperar espacios públicos y responder a denuncias vecinales.

    “Queremos que nuestras calles vuelvan a ser espacios seguros para las familias. Un vehículo abandonado no solo deteriora el entorno, sino que también puede transformarse en un foco de inseguridad y afectar la tranquilidad de quienes viven en el sector”, señaló.

    La jefa comunal agregó que el municipio continuará desplegando operativos en distintos barrios de la comuna. “Seguiremos desplegando estos operativos en distintos barrios de la comuna, respondiendo también a las denuncias que recibimos de nuestros vecinos”, afirmó.

    Colina proyecta retirar más de 50 vehículos abandonados para recuperar espacios públicos

    El programa es encabezado por la Dirección de Seguridad Pública, que mantiene un registro actualizado de vehículos abandonados a partir de fiscalizaciones en terreno y reportes realizados por la comunidad.

    Desde el municipio señalaron que la presencia de automóviles abandonados en la vía pública favorece la acumulación de basura, deteriora los espacios comunes y puede convertirse en un punto asociado a hechos de inseguridad.

    Por ello, la Municipalidad de Colina llamó a los vecinos a seguir denunciando este tipo de situaciones, con el objetivo de continuar recuperando espacios para el uso seguro de la comunidad.

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