El gobierno entregó este sábado un nuevo balance sobre la situación en la Región de Valparaiso a raíz del sistema frontal que afecta al norte chico, centro y sur del país y ha dejado cuatro fallecidos a nivel nacional.

Según precisó la seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, hay una persona fallecida en el contexto del sistema frontal y al menos 800 personas damnificadas en la comuna de Quilpué.

Respecto a la ocupación de albergues en la región, la seremi indicó que a nivel regional hay 135 personas albergadas, de las cuales 67 están en Viña del Mar, 45 en Quilpué, 12 en Casablanca, 6 en Catemu y 5 personas en Villa Alemana.

Asimismo, la seremi comunicó que la emergencia mantiene vigente la Alerta Roja en la región, especificamente para las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, por riesgos asociado a las intensas precipitaciones y a la crecida de distintos cursos de agua.

“En la Región de Valparaíso se ha decretado Alerta Roja, lo que nos permite reforzar el despliegue de los organismos de emergencia y recursos para coordinar una respuesta inmediata frente a este sistema frontal. Además permite emitir las alertas SAE en caso de ser necesario”, sostuvo Pérez.

Paso del sistema frontal por Valparaíso deja un fallecido, más de 800 damnificados y 135 albergados MANUEL LEMA/ATON CHILE

“Nuestro llamado es a que las personas mantengan una actitud preventiva, se informen únicamente por los canales oficiales, eviten desplazamientos innecesarios y sigan las instrucciones de las autoridades”, agregó la autoridad de gobierno.

Además, la Seremi precisó que se han registrado anegamientos, caída de árboles, deslizamientos de tierra, interrupciones del suministro eléctrico, familias aisladas en algunos sectores de la provincia de Petorca y evacuaciones preventivas en distintos puntos de la región durante las últimas horas.

En el marco de la emergencia, la vocera regional señaló que se han emitido nueve Alertas SAE para evacuar sectores con riesgo inminente de desborde de ríos y esteros.

Adicionalmente, continúan las evacuaciones preventivas en distintos puntos de la región, principalmente debido al aumento del caudal del estero Marga Marga, en Viña del Mar, y del río Aconcagua, en Concón.

Según precisó Pérez, se registraron rachas de viento de hasta 104 km/ en el borde costero de la región durante la jornada del pasado viernes. En cuanto a las marejadas, reporto que las olas alcanzaron los cinco metros de altura, afectando distintos sectores del litoral.

Respecto al servicio de tren, desde EFE indicaron que el servicio fue restablecido entre Limache y el Puerto.