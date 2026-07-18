Sistema frontal: Senapred informa 516 damnificados, un desaparecido y más de 5 mil viviendas con daños

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó este sábado que hay 516 damnificados entre las regiones de Atacama y La Araucanía producto del sistema frontal que afecta a la zona centro norte y sur del país.

La directora de Senapred, Alicia Cebrián, comunicó que hay 800 personas albergadas, 1.181 personas aisladas, seis lesionados y un desaparecido en la Región del Maule.

Asimismo, la directora del organismo de emergencia comunicó que se mantienen en cuatro los fallecidos a raíz del sistema frontal.

En materia habitacional, Senapred reportó más de 5.600 viviendas con distintos niveles de daño entre el tramo mencionado por las autoridades.

En concreto, 16 viviendas destruidas, 291 con daño mayor y 5.319 con daño menor . Otras 863 permanecían en evaluación por las autoridades en terreno.

Sistema frontal: Senapred informa 516 damnificados, un desaparecido y más de 5 mil viviendas con daños. En la imagen, Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred.

Asimismo, las autoridades reportaron 367.691 clientes sin suministro eléctrico, 210 mil casos concentrados en la Región de Valparaíso.

Desde el inicio de la emergencia, las autoridades han enviado 41 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para “ordenar evacuaciones o advertir preventivamente a la población” ante crecidas de ríos, activación de quebradas y eventuales remociones en masa.

Entre los mayores registros de precipitaciones acumuladas se encuentran los 224 mm medidos en la Cuesta La Dormida, en la Región Metropolitana; 216 mm en Quillota; 157 mm en el Jardín Botánico de Viña del Mar, y 150 mm en Combarbalá.

En La Florida, en tanto, se registraron 112 mm y en Quimávida, Región de O’Higgins, 144,6 mm

Situación en el Norte Chico

En tanto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, precisó las cifras que ha dejado el sistema frontal en la zona norte.

“En la zona centro-sur no hay situaciones mayores de emergencia y por lo tanto los esfuerzos del gobierno están en monitorear aquellas quebradas que se están activando con mucha intensidad en el norte chico de nuestro país”.

En Alto del Carmen, Región de Atacama, se reportaron cerca de 2.000 personas aisladas, aunque sin afectaciones graves.

Pavez precisó, además, que hay 3.000 personas con problemas de conectividad en la Región de Coquimbo, donde las autoridades también se mantendrían alertas a la turbiedad registrada en la planta Las Rojas, que abastece a La Serena y Coquimbo, cuyo suministro estaba asegurado por al menos 30 horas.

Sistema frontal: Senapred informa 516 damnificados, un desaparecido y más de 5 mil viviendas con daños Ministerio del Interior

En la provincia del Choapa fueron evacuadas 100 personas desde el campamento Bypass de Salamanca y otras 40 desde el campamento Borde Río de Illapel. Asimismo, se preparaba la evacuación de cerca de 40 habitantes debido al aumento del caudal del estero Canela.

El subsecretario informó, además, que alrededor de 200 personas permanecían distribuidas en tres albergues municipales tras la evacuación preventiva del campamento Ribera del río Mapocho, instalado en el lecho del cauce.

Las autoridades señalaron que, hasta ese momento, las crecidas no habían afectado gravemente las viviendas del sector.

Senapred llamó a mantener la precaución pese a la disminución temporal de las lluvias, debido a la acumulación de agua en calles y al anuncio de un nuevo pulso de precipitaciones.