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    Política

    Figueroa (PC) califica de “preocupante” participación de Kast en Foro Madrid: “Uno se pregunta dónde está la prioridad del Gobierno”

    La secretaria general del Partido Comunista además se refirió a la polémica por el Estrecho de Magallanes, señalando que "lo más concreto y efectivo es que (...) haya un explícito pronunciamiento por parte del presidente de Argentina”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, cuestionó la participación del Presidente José Antonio Kast en el Foro Madrid, calificándola como un hecho “preocupante” y poniendo en duda las prioridades de la actual administración.

    En conversación con Radio Infinita, Figueroa sostuvo que “Yo creo que es preocupante, primero, por el sentido de prioridad. ¿Dónde está la agenda prioritaria hoy día del presidente de la República?”.

    Según añadió, “la agenda prioritaria del presidente hoy día es congraciarse, seguir fortaleciendo, robusteciendo un foro del que es, además, fundador en materia de debate ideológico, o es hacerse cargo de las urgencias, prioridades y los abandonos que tienen las familias trabajadoras en nuestro país”.

    En esa línea, apuntó a la situación económica y laboral que enfrenta el país, señalando que “cuando la preocupación es qué es lo que va a pasar con el empleo, cuando estamos enfrentando una situación con un IMASEC negativo. O sea, frente a ese escenario, uno se pregunta dónde está la prioridad de la agenda del gobierno”.

    Además, cuestionó el contenido de la carta fundacional del Foro Madrid y su vínculo entre el comunismo, el narcotráfico y el terrorismo. “Eso es un salto de proporciones respecto a lo que uno conocía en torno a la congregación de grupos políticos, en este caso de extrema derecha, para fines que uno desconoce”, mencionó.

    Es así como marcó una diferencia entre el Foro Madrid y espacios como el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, señalando que estos últimos no establecerían una relación entre una ideología política y el combate al terrorismo o al crimen organizado.

    Estrecho de Magallanes

    La dirigenta del Partido Comunista también se refirió a la polémica con Argentina por el Estrecho de Magallanes, planteando que la señal más contundente sería un pronunciamiento público del Presidente Javier Milei ratificando que no existe ninguna discusión sobre la soberanía de Chile en el territorio.

    “Yo creo que lo más concreto y efectivo es que, más allá de la firma del decreto, que entiendo que además ya se ha relativizado en estos días, haya un explícito pronunciamiento por parte del presidente de Argentina”, mencionó.

    En ese contexto, Figueroa cuestionó el actuar de la Cancillería chilena apuntando que “yo creo que la acción que ha tenido nuestra Cancillería es débil”,

    De acuerdo a lo que complementó, “uno esperaría una fuerte y contundente visión donde no hay un asomo de duda respecto a una materia que no tiene, insisto, ningún atisbo de posibilidad siquiera de estar en un debate de relativización, de cuestionamiento”.

    “Hoy día es el propio presidente de la República quien le ha quitado piso al canciller señalando que no le va a exigir la firma del decreto”, agregó, enfatizando que “uno podría decir muchas cosas, pero lo concreto y correcto y necesario para resguardar nuestra soberanía es el pronunciamiento (del mandatario argentino)”.

    Asimismo, apuntó que Cancillería tendría una posición ideologizada señalando que “creo que lo hemos visto respecto de cómo hemos enfrentado el debate de aranceles con Estados Unidos, una voz que muchas veces no logra ser al menos sustantiva”.

    “Lo mismo, insisto, respecto a la situación que se ha dado en estos días en el caso argentino, donde el riesgo mayor no es solamente el conflicto que tú puedas tener entre naciones, sino que el potencial pronunciamiento de un tercero respecto a estas materias”, agregó.

    Es así como finalmente expresó que “creo que en ese sentido al menos uno ha visto si no debilidad, si uno no lo quisiera catalogar de esa manera, un planteamiento que en estas materias ha sido poco enérgico. Quizás podamos decirlo de esa manera más cuidadosa”.

    Más sobre:Bárbara FigueroaJosé Antonio KastForo MadridEstrecho de MagallanesArgentinaJavier Milei

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