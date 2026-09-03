Pese a presión del canciller: Kast dice que no le exigirá a Milei firmar derogación del decreto por el estrecho de Magallanes

“Argentina no tiene, ni tendrá jamás soberanía sobre el estrecho de Magallanes”. Con esas palabras, el Presidente José Antonio Kast cerró este miércoles su primera gira por la Región de Magallanes.

Su llegada a la zona se dio en medio de la polémica con el país trasandino por el control del estrecho de Magallanes. Fue en ese contexto en el que, en el marco del Navy Day de la Armada, tras supervisar una serie de ejercicios militares desde la Fragata Prat, decidió intentar terminar con la controversia.

Esto, a menos de 24 horas de recibir a su par de Argentina Javier Milei, en el Palacio de La Moneda.

El Mandatario fue consultado directamente por el decreto presidencial argentino de 2021, en el que se afirma que el estrecho es un “espacio compartido” y también por lo que dio a conocer el martes el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien aseguró que ya había un texto listo para derogarlo, pero que solo faltaba la firma de Milei.

Al respecto, Kast recalcó “nosotros no le vamos a exigir al presidente Milei la firma de ese decreto, porque los tratados internacionales establecen muy bien la soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes, y eso está clarísimo. Ahí no hay ninguna duda de quién tiene el control y la soberanía sobre el estrecho de Magallanes”.

Al mismo tiempo, insistió en que, más allá de ese decreto, la soberanía del territorio nunca ha estado en duda, “como ya se ha señalado en los tratados internacionales, dos tratados internacionales”. En esa línea, el ministro Barros -quien participó de la gira- recalcó que “este es un tema muy serio. Aquí hay un tratado, Chile respeta los tratados y lo que diga un documento de otro país no puede alterar los tratados. Por lo tanto, la soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes no está en discusión”.

Lo cierto es que los dichos de Kast abrieron una nueva descoordinación en el gobierno. Y es que, tan solo unas horas antes, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, subió el tono contra el país trasandino.

En entrevista con radio Agricultura, insistió en que el nuevo texto está listo para ser firmado por Milei, y explicó que “lo que hemos hecho es insistir cada vez que nos hemos juntado en que esto está pendiente”. Y agregó: “Tienen que cumplir con lo que nos prometieron, que es, básicamente, modificar esto y firmar el decreto nuevo”.

En ese sentido, respecto a la demora de la Casa Rosada para hacer efectiva la modificación, planteó que “yo creo que debe tener que ver con las complejidades propias de lo que tienen que hacer. Pero nosotros tenemos la confianza depositada en que nos van a cumplir, que lo van a firmar”. Fuentes de gobierno, en todo caso, descartan que haya habido una descoordinación y recalcan que es parte del rol de la Cancillería encabezar las políticas respecto a este tipo de temas.

Defensa al canciller

En el Ejecutivo recalcan que, pese a las diferencias en las declaraciones, el fondo de la postura del gobierno no cambia: que el decreto no modifica la soberanía del país en el estrecho.

En el marco del viaje, Kast también defendió el rol que ha cumplido el canciller durante su administración. Esto, luego de que en la oposición anunciaran una interpelación en su contra.

“Nuestro ministro de Relaciones Exteriores está haciendo un gran trabajo. Creo que es difícil encontrar en otros gobiernos un ministro de Relaciones Exteriores que haya hecho tanto por Chile en tan corto tiempo. Ustedes han sido testigos de las giras y de lo exitoso que ha sido la labor de nuestro canciller y de sus subsecretarios”, dijo.

Kast cierra gira en Magallanes

Junto con los ejercicios en la Fragata Prat, este miércoles en la mañana, el Mandatario también participó de una actividad de mejoramiento de viviendas y barrios, en la junta de vecinos Juan Pablo II, donde estuvo acompañado por el ministro de Vivienda, Iván Poduje.

Allí, junto con abordar la situación habitacional en la región, el jefe de Estado también abordó las críticas de la exministra Jeannette Jara a la reforma constitucional en Seguridad. Esto, después de que algunos parlamentarios oficialistas aseguraran que votarían en contra del proyecto si lo hubiese presentado la exabanderada del Partido Comunista.

“Alguien como Jeannette Jara jamás habría presentado una situación como esta”, apuntó. Más tarde, en tanto, volvió a criticar a Jara. “No quiero entrar en una polémica mayor con la exministra del Trabajo. Competimos, debatimos y la ciudadanía tomó una decisión que fue clara, contundente. Más de 7 millones de votos contra 5 millones de votos”, afirmó.

Por último, para cerrar la gira realizó una visita de inspección de las obras de la primera comisaría de Punta Arenas.