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    Nacional

    Aguas del Valle activa alerta roja por daños en su infraestructura sanitaria en Canela Alta

    La sanitaria también declaró alerta amarilla en Canela Baja y Sotaquí debido a las afectaciones provocadas por el sistema frontal en sus sistemas de producción y distribución de agua potable.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Municipalidad de Ovalle

    Aguas del Valle informó que se encuentra en alerta roja en Canela Alta y en alerta amarilla en Canela Baja y Sotaquí, debido a las consecuencias que las intensas precipitaciones han generado en su infraestructura sanitaria.

    En Canela Alta, una rotura en una tubería de la red de distribución obligó a interrumpir el suministro de agua potable, afectando a cerca de 510 clientes.

    Según explicó la compañía, las lluvias y los cortes de caminos han impedido que los equipos técnicos accedan al lugar para identificar la falla y avanzar en su reparación. Las condiciones de conectividad también dificultan el ingreso de camiones aljibe para abastecer a la localidad.

    Municipalidad de Ovalle

    En Sotaquí, en tanto, la crecida de la Quebrada Seca obligó a detener preventivamente la producción de agua potable. Sin embargo, la sanitaria señaló que las reservas disponibles permitirán mantener el abastecimiento durante la noche, mientras se monitorea la evolución de la emergencia.

    El subgerente zonal de Aguas del Valle, Alejandro Salazar, indicó que la empresa mantiene una coordinación permanente con las autoridades para evaluar alternativas que permitan resguardar la continuidad del servicio.

    Finalmente, la compañía informó que está destinando los recursos disponibles para enfrentar la contingencia y que sus equipos ingresarán a las zonas afectadas cuando las condiciones de seguridad de los caminos lo permitan.

    Más sobre:CoquimboAguasServicioAlertaSistema FrontalEmergenciaLluvias

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