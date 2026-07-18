Huasco sigue con Alerta Roja: DPR de Atacama reporta quebradas activas, cortes y rodados en rutas por sistema frontal

La provincia del Huasco, en la Región de Atacama, se mantiene bajo alerta roja por el sistema frontal que afecta a la zona, mientras que la comuna de Tierra Amarilla continúa con alerta amarilla.

Así lo informó la delegada presidencial regional (DPR) de Atacama, Sofía Cid, tras una reunión de coordinación con Senapred Regional, Senapred Nacional y el subsecretario del Interior, donde se evaluó la evolución del evento meteorológico.

Según el balance entregado por la DPR de Atacama, se han reportado quebradas activas en distintos puntos de la provincia, además de cortes y rodados en rutas.

Cid sostuvo que la respuesta operativa ya está desplegada en terreno. “Tenemos mucha maquinaria de Vialidad apostada en los lugares para poder ir solucionando esos cortes lo antes posible”, afirmó.

DPR de Atacama reporta quebradas activas, cortes y rodados en rutas por sistema frontal . En la imagen la Delegada Presidencial Regional de Atacama, Sofía Cid.

La delegada también informó que se reforzará la presencia del Ejército en Alto del Carmen, una de las zonas monitoreadas durante la emergencia.

Según explicó, el martes se desplegó un primer contingente de 40 efectivos, al que durante esta jornada se sumarán otros 30 militares para apoyar las labores en la zona.

La autoridad agregó que los albergues se encuentran preparados por los municipios ante eventuales requerimientos derivados del sistema frontal.

Llamado a evitar quebradas y cursos de agua

En medio de la emergencia, la delegada presidencial llamó a la comunidad a evitar desplazamientos innecesarios y “no acercarse a quebradas ni cursos de agua y mantenerse siempre informado por los canales oficiales”, señaló.

La autoridad también pidió evitar la difusión de información no verificada, especialmente audios o videos que circulan por redes sociales y que pueden generar alarma en la población. “Eso es muy importante, porque también mucha gente entra en pánico”, advirtió.

“Seguimos monitoreando permanentemente la situación junto con los servicios desplegados en terreno, pero lo más importante, el llamado que hacemos a la comunidad es informarse por los canales oficiales, actuar con responsabilidad y seguir las indicaciones de las autoridades para resguardar la seguridad de todos aquí en la región”, afirmó.