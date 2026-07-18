El delegado presidencial de la Región de Coquimbo, Víctor Pino, informó que la totalidad de la región quedará bajo alerta roja debido a las precipitaciones persistentes, la activación de quebradas y las crecidas de ríos provocadas por el sistema frontal.

Tras una nueva sesión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), la autoridad señaló que la provincia de Elqui pasaría a alerta roja por la activación de quebradas como Marquesa y El Arrayán, completando la medida para las tres provincias de la región.

Uno de los puntos de mayor preocupación se registra en Monte Patria, donde una familia permanece dentro de una vivienda que quedó rodeada por el agua tras la crecida de un río.

“El río creció y se comió una parte importante del terreno”, explicó Pino, agregando que Carabineros se encuentra en el lugar a la espera de que las condiciones meteorológicas permitan efectuar el rescate.

Región de Coquimbo queda bajo alerta roja: familia y dos carabineros esperan rescate en Monte Patria JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En la misma comuna, dos funcionarios de Carabineros también se encuentran afectados junto a su vehículo y eventualmente deberán ser rescatados.

Según el balance entregado por la autoridad, la región registra 155 personas aisladas y 19 albergadas. En la comuna de Canela se contabilizan ocho personas en albergues, mientras que en Salamanca fue habilitado un recinto adicional cedido por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Además, todas las instalaciones del Instituto Nacional de Deportes fueron puestas a disposición de las municipalidades para ser utilizadas como albergues en caso de ser necesario.

Las comunas de Canela, Los Vilos, Salamanca, Punitaqui, Combarbalá, Monte Patria y Ovalle concentran los mayores registros de agua caída y presentan afectaciones en viviendas y caminos.

Región de Coquimbo queda bajo alerta roja: familia y dos carabineros esperan rescate en Monte Patria

Pino informó que personal del Ministerio de Obras Públicas y empresas privadas se encuentra trabajando en el despeje de rutas. En ese contexto, confirmó que la cuesta Cavilolén, en la provincia del Choapa, ya se encuentra habilitada.

También se desplegó personal militar en la provincia del Choapa para apoyar labores logísticas y operativas. A ello se suma un contingente de la Escuela de Formación de Carabineros de Ovalle, dispuesto para colaborar en la provincia del Limarí.

En materia eléctrica, el delegado detalló que durante la noche hubo cerca de 57 mil clientes sin suministro, cifra que disminuyó hasta los 27.626 afectados durante la mañana, luego de que CGE repusiera el servicio a aproximadamente 30 mil usuarios.

La autoridad agregó que cerca de 900 personas electrodependientes cuentan con sus equipos y con el combustible necesario para enfrentar la emergencia.

Región de Coquimbo queda bajo alerta roja: familia y dos carabineros esperan rescate en Monte Patria JAVIER SALVO/ATON CHILE

Respecto al abastecimiento de combustible, Pino descartó problemas para los próximos días. Según señaló, las estaciones de servicio estaban abastecidas antes del ingreso del sistema frontal y los estanques ubicados en Guayacán se encuentran al 80% de su capacidad.

“Eventualmente, no existiría ninguna posibilidad de un desabastecimiento de combustible”, sostuvo, llamando a las personas a evitar desplazamientos y aglomeraciones innecesarias.

De acuerdo con la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile, el sistema frontal podría extenderse al menos hasta el lunes, con precipitaciones persistentes durante el fin de semana.

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Finalmente, Pino llamó a la población a mantenerse alejada de la costa, roqueríos, ríos, esteros, cauces y quebradas, y pidió a las familias ubicadas en sectores de riesgo abandonar preventivamente sus viviendas.