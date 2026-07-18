Sistema frontal deja dos socavones en Reñaca y Puchuncaví: cortan rutas y evalúan daños del terreno

Dos socavones de gran magnitud se registraron durante este sábado en rutas de las comunas de Reñaca y Puchuncaví en la Región de Valparaíso producto del sistema frontal que afecta al norte chica, centro y sur del país.

La Seremi de Obras Públicas de dicha región, Patricia Terán, y el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, acudieron durante la madrugada del sábado al camino que une aquella comuna con Zapallar, a la altura de Marbella, para inspeccionar el socavón.

Es así que Terán precisó que la cartera de Obras Públicas decidió cortar la ruta hasta nuevo aviso, con el objetivo de “proteger la vida de las personas”.

El edil de Puchuncaví, por su parte, retireó el llamado a evitar desplazamientos innecesarios. Sin embargo, enfatizó que las personas que requieran trasladarse deberán tomar una ruta alternativa, donde estará colaborando personal de Carabineros y de seguridad municipal de aquella comuna.

En ese sentido, las autoridades comunicaron que equipos del MOP trabajarán en el lugar durante este sábado para evaluar la solución definitiva y recuperar la conectividad de rutas.

Socavón en Reñaca

En paralelo, vecinos del sector de Reñaca denunciaron un socavón, de aproximadamente cinco metros, en la calle Los Pinos en un sector residencial de dicha comuna, una ruta altamente transitada al conectar con Concón.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, el terreno cedió debido al escurrimiento de agua proveniente desde las zonas altas, provocando el colapso de parte de la calzada. La situación dejó varios automóviles atrapados en el barro y, hasta el momento, los vecinos no pueden ingresar ni salir del sector en sus vehículos.

Ante el riesgo de que el camino continúe cediendo, las autoridades solicitaron evitar completamente la circulación por el camino de Los Pinos, mientras se evalúan las condiciones del terreno y las acciones que permitan enfrentar la emergencia.