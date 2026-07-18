Delegado presidencial de Coquimbo solicita más efectivos militares ante aumento de emergencias por sistema frontal

Delegado de Coquimbo solicita más efectivos militares ante aumento de emergencias por sistema frontal

El delegado presidencial regional de Coquimbo, Víctor Pino, informó que solicitó el envío de más efectivos militares para enfrentar las emergencias provocadas por el sistema frontal en las provincias de Choapa, Limarí y Elqui.

En conversación con 24 Horas, la autoridad explicó que las afectaciones se han ido extendiendo por distintos puntos de la región, lo que ha aumentado las necesidades de apoyo logístico y operativo.

“Ya hemos solicitado al Estado Mayor Conjunto poder tener más efectivos militares aquí en la región. Estamos esperando que ese contingente pueda llegar lo más pronto posible”, señaló.

Pino agregó que se mantiene una comunicación directa con el Ministerio del Interior y que la situación ha sido monitoreada desde el inicio de la emergencia.

Delegado de Coquimbo solicita más efectivos militares ante aumento de emergencias por sistema frontal

Asimismo, indicó que durante la mañana se realizó una reunión con los delegados presidenciales y los integrantes del gabinete desplegados en las regiones afectadas por el sistema frontal.

Respecto al balance de la emergencia, el delegado señaló que hasta el momento no se registran personas fallecidas en la Región de Coquimbo.

Sin embargo, de acuerdo con el informe disponible hasta las 7.00 horas, se contabilizaban 212 viviendas con daños menores y una completamente destruida.

Delegado de Coquimbo solicita más efectivos militares ante aumento de emergencias por sistema frontal Alejandro Pizarro/Aton Chile

La autoridad agregó que se han activado albergues en casi todas las comunas para recibir a quienes han debido abandonar sus hogares.

Finalmente, Pino destacó la colaboración de vecinos y familiares que han acogido a personas afectadas por las precipitaciones y las distintas emergencias registradas en la región.