SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Aunque parezca una simple manía doméstica, la preferencia por los paños gastados no es solo una percepción y tiene explicación.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia. Foto: Pexels

    Hay una situación que se repite en las distintas cocinas del mundo: si uno tiene dos paños para poder secar la loza, generalmente se prefiere usar el que está más gastado y usado.

    Pero, aunque parezca contradictorio, ese paño viejo suele secar mejor los platos que uno recién comprado.

    La explicación no es una simple “maña” doméstica. Así lo explica Rebecca Van Amber, profesora de Moda y Textiles en la Universidad RMIT, en un artículo publicado en The Conversation, quien dice que hay una base científica detrás de este fenómeno.

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    La ciencia detrás de la absorción

    Los paños de cocina suelen fabricarse con algodón o lino, fibras naturales de celulosa que son higroscópicas, es decir, tienen afinidad por el agua.

    Sin embargo, el tipo de fibra no lo es todo. La capacidad de absorción depende de una interacción compleja entre la fibra, el hilo, la estructura del tejido y los acabados aplicados durante la fabricación.

    Los textiles absorben el agua en dos niveles: dentro de la propia fibra y en los espacios entre fibras e hilos.

    Por eso la estructura del tejido es clave. En el caso de las toallas de baño, por ejemplo, la felpa con múltiples bucles aumenta considerablemente la superficie disponible para retener humedad.

    Con los paños de cocina ocurre algo similar. Existen distintas construcciones: tejido liso, sarga, gofrado o felpa.

    Los de tejido liso, frecuentes cuando tienen diseños impresos, presentan una superficie más uniforme. En cambio, el tejido gofrado, con su textura tridimensional, incrementa la superficie y facilita la absorción.

    Entonces, ¿por qué lo viejo suele superar a lo nuevo? Van Amber identifica tres factores principales.

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    ¿Por qué el paño viejo es superior?

    El primero son los acabados industriales. Muchos textiles nuevos incorporan suavizantes de silicona que les dan una textura agradable y resistencia a las arrugas.

    El problema es que estos recubrimientos pueden ser parcialmente repelentes al agua. En la práctica, el paño nuevo podría tener una capa que dificulta la absorción.

    Por eso, la recomendación es lavarlo con agua caliente antes del primer uso para eliminar esos residuos.

    El segundo factor es el impacto del lavado. Durante la fabricación, las telas se mantienen bajo tensión.

    En los primeros ciclos (hasta seis, según detalla la experta) se produce lo que se conoce como “encogimiento por relajación”: los hilos vuelven a su estado natural.

    Aunque el paño puede reducir levemente sus dimensiones, su masa permanece constante, lo que lo vuelve más grueso y denso. En tejidos gofrados, este proceso acentúa la textura tridimensional y mejora la absorción.

    El tercer elemento es el envejecimiento del material. El lavado y secado repetidos generan pequeños daños superficiales: fibras diminutas se levantan y crean una textura más esponjosa.

    Las superficies completamente lisas dificultan la humectación, ya que el agua tiende a formar gotas. A medida que aumenta la rugosidad, disminuye el ángulo de contacto y el líquido se absorbe con mayor facilidad.

    En síntesis, el desgaste no siempre es sinónimo de deterioro y, antes de desechar ese paño deshilachado, quizás convenga mirarlo con otros ojos: puede que esté, simplemente, en su mejor momento.

    Lee también:

    Más sobre:CocinaPaño de cocinaCienciaSecarAbsorberAguaModaTextilesFibrasSecadoEstilo de vidaTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estudio afirma que más del 50% de los empleados está abierto a cambiar de trabajo

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    Cable submarino chino: Fiscalía da orden de investigar a PDI por presunto hackeo advertido por Estados Unidos

    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    Escondida de BHP suspende hasta abril tramitación ambiental de proyecto que supera los US$1.000 millones

    Postergan licitación de Puerto Exterior de San Antonio que también inquieta a Estados Unidos

    Lo más leído

    1.
    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    2.
    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    3.
    Las actividades que podrían ayudar a retrasar el Alzheimer por 5 años, según una investigación

    Las actividades que podrían ayudar a retrasar el Alzheimer por 5 años, según una investigación

    4.
    4 síntomas de la enfermedad de Parkinson que pueden aparecer antes del diagnóstico

    4 síntomas de la enfermedad de Parkinson que pueden aparecer antes del diagnóstico

    5.
    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Rating del martes 24 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 24 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tricel sepulta reclamo de diputado Donoso (UDI) y ratifica victoria de Guillermo Valdés (PDG) en la Región del Maule
    Chile

    Tricel sepulta reclamo de diputado Donoso (UDI) y ratifica victoria de Guillermo Valdés (PDG) en la Región del Maule

    Cable submarino chino: Fiscalía da orden de investigar a PDI por presunto hackeo advertido por Estados Unidos

    Anuncian venta de entradas para las presentaciones de BTS World Tour Arirang en cines

    Estudio afirma que más del 50% de los empleados está abierto a cambiar de trabajo
    Negocios

    Estudio afirma que más del 50% de los empleados está abierto a cambiar de trabajo

    China autorizó el 29 de enero el inicio de las obras para el cable submarino hacia Chile

    Fiscalía ordena a PDI requerir correos entre Hipódromo Chile, Club Hípico y Stake en investigación por lavado de activos

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia
    Tendencias

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    45 días de plazo o las penas del infierno: FIFA se cuadra con Palestino y le da un duro golpe al Atlético Mineiro por Iván Román
    El Deportivo

    45 días de plazo o las penas del infierno: FIFA se cuadra con Palestino y le da un duro golpe al Atlético Mineiro por Iván Román

    Jugador de Carabobo acusa xenofobia de los hinchas de Huachipato: “Nos generalizan como muertos de hambre, venecos y demás”

    “Soy muy malo, soy un desastre”: El cruce de Pablo Guede con la prensa en su cuestionado proceso en Alianza Lima

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Cuál fue la reacción de George Harris al éxito de Esteban Düch en el Festival de Viña 2026

    Alejandro Sanz publica el videoclip de su colaboración con Elena Rose

    “Yo siento un profundo respeto por este escenario”: Juanes y su ilusión por volver al Festival de Viña

    Zelenski anuncia nuevos contactos este jueves con Estados Unidos y prevé un diálogo trilateral para el mes de marzo
    Mundo

    Zelenski anuncia nuevos contactos este jueves con Estados Unidos y prevé un diálogo trilateral para el mes de marzo

    “El Tuli”, el operador de “El Mencho” que organizó los disturbios tras la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?
    Paula

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile